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BORAVI U SARAJEVU

Američki kongresmen Tarner pohvalio ulogu Šmita u BiH: Divno je što i nakon 30 godina od Dejtona postoji mir

Mi smo u kritičnom trenutku pokazali da postoji saradnja kako bi se osigurao mir, kazao je Tarner

Tarner i Šmit. Fena

S. S.

24.11.2025

Američki kongresmen i bivši gradonačelnik Dejtona Majk Tarner nalazi se u Sarajevu, gdje je danas održao sastanak s visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom.

Oni su simbolnično otvorili tablu "Trg dejtonskog mira", a nakon toga je Tarner zahvalio visokom predstavniku na liderstvu i posvećenosti BiH.

- Tu sam sa s predstavnikom iz Nju Džerzija Donaldom Nokrosom i današnja posveta Trgu u okviru 30 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma je podsjetnik, ali i znak za budućnost ove države. Za nas je bilo značajno da budemo domaćin tako velikom trenutku u historiji. Bez obzira na ogroman izazov pregovora i rata koji je trajao u BiH, bio je osjećaj optimizma da mir može prevladati. I naša djeca su mogla osjećati da je moguć mir i oni su dijelili čestitke pregovaračima. Tada je Dejton postao sinonim za mir, a 30 godina nakon toga se međunarodna zajednica podsjetila da kaže da je mir krhak. Nekoliko lidera sa zapadnog Balkana tokom proljetnog zasjedanja Parlamentarne skupštine NATO-a u Dejtonu, koja je bila posvećena miru zapadnog Balkan, cijenim gospodine Šmit što ste i vi bili prisutni. Mi smo u kritičnom trenutku pokazali da postoji saradnja kako bi se osigurao mir. Više puta sam posjetio BiH tokom godina, kako bih ojačao ovaj odnos i čast mi je što mogu posjetiti ovu ploču i simbol koji ona predstavlja - kazao je Tarner.

Dodao je da cijeni sve što je visoki predstavnik uradio za mir u BiH.

- Zaista je divno što nakon 30 godina i dalje postoji mir i očekujem da Sarajevo i BiH imaju sjajnu budućnost pred sobom - zaključio je Tarner.

# MIKE TURNER
# CHRISTIAN SCHMIDT
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