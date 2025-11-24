Koliko su realne Dodikove brojke o 18.000 do 20.000 Bošnjaka koji su glasali za Blanušu?

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je kazao da su izbori za predsjednika RS bili neizvjesni jer su Bošnjaci glasali za opozicionog kandidata Branka Blanušu (SDS).

Kaže da SNSD ima "evidenciju" o broju bošnjačkih glasova i da je Blanuša dobio značajan broj glasova Bošnjaka.

- Od 18 do 20 hiljada Bošnjaka je glasalo za Blanušu. Ukupno, po našoj evidenciji što se tiče Bošnjaka na tim bošnjačkim mjestima, sedam je glasalo za Karana i to je taj omjer. To nama objašnjava neke stvari. Nismo mi protiv Bošnjaka, protiv njihovog egzistiranja, ali lojalnost koju oni pokazuju SDS-u nije lojalnost Republici Srpskoj. Lojalnost Republici Srpskoj se pokazuje na drugi način - rekao je Dodik.