Koliko su realne Dodikove brojke o 18.000 do 20.000 Bošnjaka koji su glasali za Blanušu?

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je kazao da su izbori za predsjednika RS bili neizvjesni jer su Bošnjaci glasali za opozicionog kandidata Branka Blanušu (SDS).
Kaže da SNSD ima "evidenciju" o broju bošnjačkih glasova i da je Blanuša dobio značajan broj glasova Bošnjaka.
- Od 18 do 20 hiljada Bošnjaka je glasalo za Blanušu. Ukupno, po našoj evidenciji što se tiče Bošnjaka na tim bošnjačkim mjestima, sedam je glasalo za Karana i to je taj omjer. To nama objašnjava neke stvari. Nismo mi protiv Bošnjaka, protiv njihovog egzistiranja, ali lojalnost koju oni pokazuju SDS-u nije lojalnost Republici Srpskoj. Lojalnost Republici Srpskoj se pokazuje na drugi način - rekao je Dodik.
Ipak, teško je povjerovati u ove podatke kada se uzme u obzir da tradicionalno na izborima glasa između 35.000 i 40.000 Bošnjaka (na oko 50 posto izlaznosti), a na biračkim mjestima gdje su većina Bošnjaci izlaznost je jučer bila katastrofalna.
Što se tiče većinski bošnjačkih mjesta u Doboju izlaznost je bila između 15 i 17 posto. U Bosanskoj Gradišci je izlaznost bila između 7 i 11 posto u bošnjačkim mjestima, dok po istočnoj Bosni situacija je bila također katastrofalna. U mjestu Sućeska kod Srebrenice glasalo je 4,95 posto birača, u Potočarima 7,21 posto, u Diviču kod Zvornika 7,10 posto. Izlaznost u Kozarcu kod Prijedora na nekoliko biračkih mjesta iznosila je između četiri i devet posto.