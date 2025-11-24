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POTVRĐENO IZ POLICIJE

Jeziva nesreća na sjeveru države: U sudaru tri vozila povrijeđeno šest osoba

Lakše su povrijeđena dva vozača i četiri putnika iz vozila

Teška nesreća kod Prijedora. Info Prijedor

S. S.

24.11.2025

Šest osoba povrijeđeno je večeras u sudaru tri vozila na magistralnom putu Prijedor - Banja Luka, u mjestu Gornji Orlovci, rečeno je u Policijskoj upravi Prijedor.

U sudaru do koga je došlo u 19.15 učestvovala su dva Audija i Škoda.

Lakše su povrijeđena dva vozača i četiri putnika iz vozila.

Povrijeđen je vozač Škode čiji su inicijali I.K. iz Krupe na Uni, vozač Audija inicijala N.B. iz Prijedora, kao i njegov suvozač i putnici iz vozila, svi iz Prijedora.

Drugim Audijem upravljala osoba čiji su inicijali D.J. iz Banje Luke.

# PRIJEDOR
# MUP RS
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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