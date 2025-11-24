Svečana akademija povodom Dana državnosti: Američki kongresmen Tarner je počasni građanin Sarajeva

Svečani praznični program u čast naše domovine, upriličen je Svečanom akademijom koju je večeras u Vijećnici priredio Grad Sarajevo, zajedno sa Kantonom Sarajevo i Savezom antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini.

Čestitatjući Dan državnosti BiH, gradonačelnik Samir Avdić u svom prigodnom obraćanju je istakao: „Sarajevo je kuća svih Bosanaca i Hercegovaca, simbol multikulturalnosti i otvorenosti. Zato sa ovog mjesta jasno poručujemo: državu ne grade samo institucije. Državu grade i njeni građani, jaka privreda, ulaganje u kulturu i sport, nauku i tehnologiju, mladost, prije svega u njeno obrazovanje“.

Historijski značaj

Čestitkama se pridružio i Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a u BiH, naglasivši da „ideja ZAVNOBiH-a i ono šta jeste ZAVNOBiH je naše najsnažnije oruđe, naše najsnažnije oružje u borbi za Bosnu i Hercegovinu i odbranu Bosne i Hercegovine“.

Svečana akademija je bila i prilika da se kroz razgovor s uvaženim gostima iz našeg političkog i akademskog života, povežu historijski značaj, savremeni izazovi i vizija budućnosti naše države. O tome su svoja viđenja podijelili prof. dr. Ivo Komšić, akademik Ejup Ganić, akademik Mirko Pejanović i ministrica u Vladi Kantona Sarajevo, Darja Softić Kadenić.