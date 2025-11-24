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U ORGANIZACIJI GRADA I KS

Svečana akademija povodom Dana državnosti: Američki kongresmen Tarner je počasni građanin Sarajeva

Priznanje je uručeno i profesoru Dejvidu Petigruu

Svečana akademija - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

24.11.2025

Svečani praznični program u čast naše domovine, upriličen je Svečanom akademijom koju je večeras u Vijećnici priredio Grad Sarajevo, zajedno sa Kantonom Sarajevo i Savezom antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini.

Čestitatjući Dan državnosti BiH, gradonačelnik Samir Avdić u svom prigodnom obraćanju je istakao: „Sarajevo je kuća svih Bosanaca i Hercegovaca, simbol multikulturalnosti i otvorenosti. Zato sa ovog mjesta jasno poručujemo: državu ne grade samo institucije. Državu grade i njeni građani, jaka privreda, ulaganje u kulturu i sport, nauku i tehnologiju, mladost, prije svega u njeno obrazovanje“.

Historijski značaj

Čestitkama se pridružio i Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a u BiH, naglasivši da „ideja ZAVNOBiH-a i ono šta jeste ZAVNOBiH je naše najsnažnije oruđe, naše najsnažnije oružje u borbi za Bosnu i Hercegovinu i odbranu Bosne i Hercegovine“.

Svečana akademija je bila i prilika da se kroz razgovor s uvaženim gostima iz našeg političkog i akademskog života, povežu historijski značaj, savremeni izazovi i vizija budućnosti naše države. O tome su svoja viđenja podijelili prof. dr. Ivo Komšić, akademik Ejup Ganić, akademik Mirko Pejanović i ministrica u Vladi Kantona Sarajevo, Darja Softić Kadenić.

Bivši gradonačelnik Daytona i američki kongresmen Majk (Majkl Rej) Tarner i univerzitetski profesor Dejvid Petigru od danas su i zvanično Počasni građani Grada Sarajeva. Ovo značajno gradsko priznanje uručili su im gradonačelnik Avdić i predsjedavajući Gradskog vijeća Alen Girt.

Iskreni prijatelj i dokazani saveznik, jedan od najautentičnijih i najdosljednijih glasova podrške Sarajevu i Bosni i Hercegovini u institucijama SAD-a, Majkl Rej (Majk) Tarner, zahvalio je na priznanju uz poruku da ostaje posvećen sigurnosti, prosperitetu i uspjehu Bosne i Hercegovine i miru koji je Daytonski mirovni sporazum donio njenom narodu.

Kultura sjećanja

Prof dr. Petigru naglasio je da je zahvalan Sarajevu na ovoj izuzetnoj časti. Njegov poruke uvijek su usmjerene na solidarnost sa preživjelima, osuđivanje govora mržnje i negiranja, te jačanje kulture sjećanja.

Umjetnički pečat Svečanoj akademiji dali su Lejla Jusić i Amila Ravkić izvodeći uz pratnju gitariste Elvira Solaka pjesme “Bosno moja” i “S one strane Plive”. Snažan dojam ostavio je i glumac Izudin Bajrović, koji je nadahnuto kazivao odlomke iz poeme legendarnog Josipa Pejakovića “Kako bolan nema Bosne”.

# MIKE TURNER
# DAVID PETTIGREW
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