Stanje na putevima u BiH: Magla smanjuje vidljivost

Kiša i ponegdje jak vjetar otežavaju saobraćanje na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini.

Zbog pozitivnih temperatura zraka, snijeg koji je padao tokom proteklog vikenda se otapa, pa na nekim cestama upozoravamo na veću količinu vode, koja se zadržava, kažu iz BIHAMK-a jutros.

Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima: Ormanica-Gradačac, Živinice-Banovići-Ribnica, Živinice-Kladanj, kao i ponegdje dolinom rijeke Bosne. Skrećemo pažnju na odrone kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila.

Sanacija klizišta

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni i na dionicama: Semizovac-Olovo, Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

Zbog Dana državnosti Bosne i Hercegovine, zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).