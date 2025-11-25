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ZNAČAJAN DATUM

Prošle su 82 godine od Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a: Danas je Dan državnosti BiH

Tada su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine

Dan državnosti BiH. Facebook

A. O.

25.11.2025

Danas je Dan državnosti Bosne i Hercegovine, a obilježava se u znak sjećanja na Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić Gradu 1943. godine.

Tada su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Prije 82 godine, Vijećnici ZAVNOBiH-a, njih ukupno 247 iz svih dijelova zemlje, usvojili su Rezoluciju o osnivanju ZAVNOBiH-a i Proglas narodima Bosne i Hercegovine u kojima je rečeno da je "Bosna i Hercegovina jedinstvena i nedjeljiva država, ni srpska ni hrvatska ni muslimanska nego i srpska i muslimanska i hrvatska, zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost Muslimana, Srba i Hrvata, ali i svih ostalih naroda koji u njoj žive".

Za predsjednika ZAVNOBiH izabran je bijeljinski ljekar Vojislav Kecmanović, a njegovi potpredsjednici bili su Avdo Humo, Aleksandar Preka i Đuro Pucar Stari. Za sekretara je izabran Hasan Brkić. ZAVNOBiH je bio najviši državni organ antifašističkog pokreta u BiH tokom Drugog svjetskog rata, te se razvio kao nosilac bosanskohercegovačke državnosti.

Značaj zasjedanja u Mrkonjić Gradu leži u činjenici da je njegovim odlukama, prvi put od 1463. godine, kada je pala pod upravu Osmanske imperije, Bosna i Hercegovina obnovila državnost. 

Zahvaljujući tome, u sastav buduće Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) ušla je kao jedna od šest republika, ravnopravna ostalima. Kasnije će, na Drugom zasjedanju ZAVNOBiH-a, 1. jula 1944. godine, biti donesen još jedan izuzetno važan dokument – Deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini, kojim su garantovani: sloboda vjere, sloboda zbora i dogovora, udruživanja i štampe, lična i imovinska sigurnost građana, te sloboda privatne inicijative u privrednom životu, kao i ravnopravnost žene sa muškarcem.

Do početka agresije na BiH, 1992. godine, ovaj datum proslavljan je i bio je neradni dan na teritoriji cijele BiH. 

Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, kojim je okončana agresija i potvrđena njena sadašnja teritorijalna struktura, 25. novembar kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine nastavio se obilježavati samo u Federaciji BiH. 

Dan državnosti Bosne i Hercegovine, danas će biti obilježen samo u Federaciji BiH, gdje je odlukom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike neradni dan.

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# DAN DRŽAVNOSTI BIH
# ZAVNOBIH
# 25. NOVEMBAR
# BIH
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