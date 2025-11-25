Rubio čestitao Dan državnosti BiH: Radujemo se izgradnji naših odnosa sa svim građanima

Državni sekretar SAD Marko Rubio (Marco) uputio je čestitku povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

U poruci koja je objavljena na stranici State Departmenta, Rubio je čestitao narodu BiH ovaj dan te je rekao kako se SAD raduje izgradnji odnosa s fokusom na obostranu stabilnost.

- U ime Sjedinjenih Američkih Država, čestitam narodu Bosne i Hercegovine Dan državnosti. Sjedinjene Američke Države cijene naše partnerstvo i ostaju čvrsto posvećene suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Ovaj dan pruža važnu priliku da razmislimo o principima mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i da se ponovo posvetimo saradnji koja nudi obećavajuću budućnost za sve. Sjedinjene Američke Države se raduju izgradnji naših odnosa sa svim građanima Bosne i Hercegovine s obnovljenim fokusom na obostrano korisnu stabilnost, sigurnost i prosperitet - rekao je Rubio.