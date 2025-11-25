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DRŽAVNI SEKRETAR SAD

Rubio čestitao Dan državnosti BiH: Radujemo se izgradnji naših odnosa sa svim građanima

U ime Sjedinjenih Američkih Država, čestitam narodu Bosne i Hercegovine Dan državnosti, poručio je Rubio

Rubio: Čestitao Dan državnosti BiH. AP

A. O.

25.11.2025

Državni sekretar SAD Marko Rubio (Marco) uputio je čestitku povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

U poruci koja je objavljena na stranici State Departmenta, Rubio je čestitao narodu BiH ovaj dan te je rekao kako se SAD raduje izgradnji odnosa s fokusom na obostranu stabilnost.

- U ime Sjedinjenih Američkih Država, čestitam narodu Bosne i Hercegovine Dan državnosti. Sjedinjene Američke Države cijene naše partnerstvo i ostaju čvrsto posvećene suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Ovaj dan pruža važnu priliku da razmislimo o principima mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i da se ponovo posvetimo saradnji koja nudi obećavajuću budućnost za sve. Sjedinjene Američke Države se raduju izgradnji naših odnosa sa svim građanima Bosne i Hercegovine s obnovljenim fokusom na obostrano korisnu stabilnost, sigurnost i prosperitet - rekao je Rubio.

Podsjetimo, dan ranije poruku Predsjedništvu Bosne i Hercegovine povodom Dana državnosti BiH uputio je i američki predsjednik Donald Tramp, a prenijela ju je Ambasada SAD-a u BiH.

- Dok slavite ovaj značajan dan, pozivam vaše lidere da iskoriste sadašnju priliku da zajednički rade na pronalaženju lokalnih rješenja koja imaju podršku svih konstitutivnih naroda. To će unaprijediti stabilnost u zemlji i omogućiti nam da produbimo naše partnerstvo zasnovano na zajedničkim interesima i obostranoj dobrobiti - naveo je Tramp.

# ČESTITKA
# SAD
# BIH
# MARCO RUBIO
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