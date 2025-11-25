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Video / Ceremonijom podizanja zastave BiH na brdu Hum počelo obilježavanje Dana državnosti

Danas je Dan državnosti Bosne i Hercegovine, a obilježava se u znak sjećanja na Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja

Sa ceremonije - Avaz
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A. O.

25.11.2025

Ceremonijom podizanja zastave BiH na brdu Hum počelo obilježavanje Dana državnosti.

Među prisutnima, između ostalih bili su i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, načelnica Novog Sarajeva Benjamina Karić, te drugi. 

Danas je Dan državnosti Bosne i Hercegovine, a obilježava se u znak sjećanja na Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić Gradu 1943. godine.

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# HUM
# BIH
# DAN DRŽAVNOSTI
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