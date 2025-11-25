Čović čestitao Dan državnosti BiH: Jednakost tri konstitutivna naroda ostaju naša trajna obaveza

Lider HDZ-a Dragan Čović poslao je poruku povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine te je uputio čestitku svim građanima.

Čović je u objavi na X-u naveo kako ravnopravnost tri konstitutivna naroda ostaje prioritet.

- Obilježavajući Dan državnosti Bosne i Hercegovine u svjetlu 30. godišnjice Dejtonskog sporazuma, iskazujemo svoju predanost očuvanju naših temeljnih načela i izgradnji evropske BiH. Mir, stabilnost, integritet te jednakost tri konstitutivna naroda ostaju naša trajna obaveza i prioritet - poručio je Čović.