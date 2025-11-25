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U GRADSKOJ GALERIJI

Bihać: Na prijemu povodom Dana državnosti istaknuta ideja ZAVNOBiH-a i snaga zajedništva

Prisutnima se obratio historičar Dino Dupanović, podsjetivši na historijski put Bosne i Hercegovine i vrijednosti koje su utkane u odluke ZAVNOBiH-a

Događaj je održan u Gradskoj galeriji. FENA

FENA

25.11.2025

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, gradske vlasti Bihaća upriličile su prijem za predstavnike političkog, društvenog i vjerskog života, uz prisustvo bivših boraca i pripadnika Oružanih snaga BiH. 

Događaj je održan u Gradskoj galeriji s porukom da ovaj datum u savremenoj historiji zemlje simbolizira obnovu državnosti i reafirmaciju principa ravnopravnosti naroda i građana.

Historijski put 

Prisutnima se obratio historičar Dino Dupanović, podsjetivši na historijski put Bosne i Hercegovine i vrijednosti koje su utkane u odluke ZAVNOBiH-a.

- Bosna i Hercegovina je kroz svoju prošlost bila prepoznata kao prostor zajedništva i otpora nepravdi. Naša borba u Drugom svjetskom ratu nije bila samo borba za teritoriju, već i za očuvanje ideje društva u kojem različitosti nisu slabost nego snaga. Upravo ta vizija potvrđena je na zasjedanju ZAVNOBiH-a - istaknuo je Dupanović.

Buduće generacije 

U ime domaćina, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić poručio je da se napredak društva može graditi samo na jedinstvu, zajedničkom radu i odgovornosti prema budućim generacijama.

- Ovo je zemlja ljudi različitih sudbina, ali svi dijelimo isti, postojani inat – da idemo naprijed zajedno. Pozivam da se obavežemo jednoj jednostavnoj stvari - da ne budemo država koja čeka rješenja, već ona koja prva djeluje, vjerujući da se dobre promjene mogu dogoditi i ovdje. Bosna i Hercegovina je najljepša kada joj ljudi daju priliku, a još ljepša kada je jedni drugima pružimo - poručio je Sedić.

# BIHAĆ
# DAN DRŽAVNOSTI BIH
# OBILJEŽAVANJE
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