Bihać: Na prijemu povodom Dana državnosti istaknuta ideja ZAVNOBiH-a i snaga zajedništva

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, gradske vlasti Bihaća upriličile su prijem za predstavnike političkog, društvenog i vjerskog života, uz prisustvo bivših boraca i pripadnika Oružanih snaga BiH.

Događaj je održan u Gradskoj galeriji s porukom da ovaj datum u savremenoj historiji zemlje simbolizira obnovu državnosti i reafirmaciju principa ravnopravnosti naroda i građana.

Historijski put

Prisutnima se obratio historičar Dino Dupanović, podsjetivši na historijski put Bosne i Hercegovine i vrijednosti koje su utkane u odluke ZAVNOBiH-a.

- Bosna i Hercegovina je kroz svoju prošlost bila prepoznata kao prostor zajedništva i otpora nepravdi. Naša borba u Drugom svjetskom ratu nije bila samo borba za teritoriju, već i za očuvanje ideje društva u kojem različitosti nisu slabost nego snaga. Upravo ta vizija potvrđena je na zasjedanju ZAVNOBiH-a - istaknuo je Dupanović.

Buduće generacije

U ime domaćina, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić poručio je da se napredak društva može graditi samo na jedinstvu, zajedničkom radu i odgovornosti prema budućim generacijama.