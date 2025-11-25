Brojne delegacije i građani na Šehidskom mezarju Kovači položili cvijeće i odali počast borcima naše domovine

Nakon što je Dan državnosti BiH obilježen na Humu podizanjem zastave BiH, te polaganjem cvijeća ispred Vječne vatre u Sarajevu, brojne delegacije i građani okupili su se i na Kovačima.

Učenjem Fatihe i minutom šutnje, te polaganjem cvijeća odata je počast braniocima naše zemlje na Šehidskom mezarju Kovači.

Među prisutnima, između ostalih bili su i članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, načelnik Starog Grada Irfan Čengić, te brojne općinske i kantonalne delegacije.