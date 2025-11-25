Brojne delegacije i građani na Šehidskom mezarju Kovači položili cvijeće i odali počast borcima naše domovine

Nakon što je Dan državnosti BiH obilježen na Humu podizanjem zastave BiH, te polaganjem cvijeća ispred Vječne vatre u Sarajevu, brojne delegacije i građani okupili su se i na Kovačima.
Učenjem Fatihe i minutom šutnje, te polaganjem cvijeća odata je počast braniocima naše zemlje na Šehidskom mezarju Kovači.
Među prisutnima, između ostalih bili su i članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, načelnik Starog Grada Irfan Čengić, te brojne općinske i kantonalne delegacije.
Danas je Dan državnosti Bosne i Hercegovine, a obilježava se u znak sjećanja na Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić Gradu 1943. godine.
Tada su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Prije 82 godine, Vijećnici ZAVNOBiH-a, njih ukupno 247 iz svih dijelova zemlje, usvojili su Rezoluciju o osnivanju ZAVNOBiH-a i Proglas narodima Bosne i Hercegovine u kojima je rečeno da je "Bosna i Hercegovina jedinstvena i nedjeljiva država, ni srpska ni hrvatska ni muslimanska nego i srpska i muslimanska i hrvatska, zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost Muslimana, Srba i Hrvata, ali i svih ostalih naroda koji u njoj žive".