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25. NOVEMBAR

Dan državnosti BiH obilježava se i u Goraždu: Položeno cvijeće na spomen obilježje "Goražde - grad heroj svojim braniocima"

Delegacije boračkih udruženja, lokalnih i kantonalnih vlasti i Goraždanskog muftijstva cvijeće su položile i na partizanskom i groblju branilaca

Sa obilježavanja - Avaz
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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

25.11.2025

Polaganjem cvijeća na centralno spomen obilježje "Goražde - grad heroj svojim braniocima" počela je centralna manifestacija povodom Dana državnosti BiH i na području BPK Goražde. 

Delegacije boračkih udruženja, lokalnih i kantonalnih vlasti i Goraždanskog muftijstva cvijeće su položile i na partizanskom i groblju branilaca Goražda u Kolijevkama, spomenik komandantu Zaimu Imamoviću, pripadnicima policije, žrtvama zločina iz Drugog svjetskog rata i djeci ubijenoj tokom opsade Goražda od 1992. do 1995. godine.

# GORAŽDE
# DAN DRŽAVNOSTI BIH
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