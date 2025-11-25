Dan državnosti BiH obilježava se i u Goraždu: Položeno cvijeće na spomen obilježje "Goražde - grad heroj svojim braniocima"

Polaganjem cvijeća na centralno spomen obilježje "Goražde - grad heroj svojim braniocima" počela je centralna manifestacija povodom Dana državnosti BiH i na području BPK Goražde.

Delegacije boračkih udruženja, lokalnih i kantonalnih vlasti i Goraždanskog muftijstva cvijeće su položile i na partizanskom i groblju branilaca Goražda u Kolijevkama, spomenik komandantu Zaimu Imamoviću, pripadnicima policije, žrtvama zločina iz Drugog svjetskog rata i djeci ubijenoj tokom opsade Goražda od 1992. do 1995. godine.