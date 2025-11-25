Bećirović: Jedan političar iz RS je prijetio državi, njega nema više na poziciji, BiH će vječno postojati

- Prije svega, građankama i građanima Bosne i Hercegovine u domovini i dijaspori čestitatm naš državni praznik Dan državnosti Bosne i Hercegovine. To nije nikakav anakronizam, Dan državnosti i prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a su ugrađeni u temelje države Bosne i Hercegovine i to je svojevrstan putokaz za budućnost naše države. Zadnjih dana često slušamo političare iz entiteta RS, koji nas pitaju zašto slavimo 25. novembar, a ne slavimo 21. novembar. Radi onih koji ne razumiju procese i ne znaju činjenice, treba da im odgovorimo. Naime, mi državnost BiH nismo obnovili u Dejtonu 1995. godine to je urađeno 1943. godine na prvom zasjedanju ZAVNOBIH-a - naveo je Bećirović.

- Mi u Dejtonu nismo stekli nezavisnost naše države, o tome su odlučili građani i narodi BiH na na legalnom i demokratskom referendumu. Državne granice BiH nisu prvi put priznate u Dejtonu, vijećnici ZAVNOBIH-a i AVNOJ-a su priznali današnje granice BiH i to pozivajući se u jeku Drugog svjetskog rata na one granice BiH koje su postojale na Berlinskom kongresu 1878 godine. Ravnopravnost građana i naroda nije prvi put proglašena u Dejtonu, ona je postojala u ustavu Republike Bosne i Hercegovine na zasjedanjima ZANVNOBIH-a, dakle i tu su stvari ranije uređene. Mi nismo postali nakon parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma 21. novembra članica Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina je postala članica Ujedinjenih nacija 22. maja 1992 godine. Dakle, zato mi obilježavamo Dan državnosti 25. novembar i Dan nezavisnosti kao 1. mart. A kada je riječ o 21. novembru to nije državni praznik, ali mi ga poštujemo kao dan mira. Jedan političar iz entiteta RS, sada bivši predsjednik entiteta RS, nam je početkom ove godine govorio da nema ni Ustavnog suda BiH, ni Suda BiH, ni Tužilaštva BiH, ni državnih agencija, i da neće biti ni države BiH. Evo sada rezultat imamo krajem ove godine, rezultat je, ima itekako Ustavnog suda BiH, ima Suda BiH, postoji Tužilaštvo BiH i postoji i postojat će vječno država Bosna i Hercegovina - navodi Bećirović.