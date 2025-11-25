Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Dan državnosti naše domovine: Brojne delegacije položile cvijeće na Vracama

Brojne delegacije su prethodno položile cvijeće ispred Vječne vatre u Sarajevu, te odali počast na Šehidskom mezarju Kovači

Sa današnjeg obilježavanja - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+22
A. O.

25.11.2025

Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava se danas 25. novembra, datum kada je prije 82 godine održano Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić Gradu na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine.

Brojne delegacije danas su prethodno položile cvijeće ispred Vječne vatre u Sarajevu, te odali počast na Šehidskom mezarju Kovači.

Nakon toga, cvijeće je položeno na Spomen parku Vrace. 

Među prisutnima, između ostalih, bili su članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, načelnik Starog Grada Irfan Čengić, te brojne druge delegacije. 

# ŽELJKO KOMŠIĆ
# DAN DRŽAVNOSTI BIH
# DENIS BEĆIROVIĆ
# VRACE
PRIKAŽI KOMENTARE (21)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.