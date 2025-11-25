Dan državnosti naše domovine: Brojne delegacije položile cvijeće na Vracama

Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava se danas 25. novembra, datum kada je prije 82 godine održano Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić Gradu na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine.
Brojne delegacije danas su prethodno položile cvijeće ispred Vječne vatre u Sarajevu, te odali počast na Šehidskom mezarju Kovači.
Nakon toga, cvijeće je položeno na Spomen parku Vrace.
Među prisutnima, između ostalih, bili su članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, načelnik Starog Grada Irfan Čengić, te brojne druge delegacije.