Rijeka Trebižat raste, premašila nivo redovne mjere odbrane od poplava

Rijeka Trebižat u Zapadnohercegovačkom kantonu u Federaciji BiH premašila je nivo redovne mjere odbrane od poplava, a njen vodostaj i dalje raste, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Vodostaj Trebižata na mjernoj stanici Humac jutros u 7.30 sati bio je 295 centimetara, dok je nivo redovne mjere odbrane od poplava 280.

Na ovoj rijeci na snazi su redovne mjere odbrane od poplava.

Vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac u Tuzlanskom kantonu u posljednja 24 sata porastao je za šest centimetara i približava se tački preliva.

Iz Federalne uprave Civilne zaštite (FUCZ) podsjetili su na upozorenja hidrologa na porast vodotokova od danas do četvrtka, 27. novembra zbog prognoziranih obilnijih padavina na području Hercegovine i centralnih krajeva, te na očekivani porast vodostaja na većem dijelu vodnog područja rijeke Save u FBiH.

S obzirom na očekivane količine padavina, lokalno i do 100 litara po metru kvadratnom, te rast temperatura i naglo topljenje snijega, moguće je izlivanje vode iz korita i pojava bujičnih i urbanih poplava.

Prognoza vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje Unsko-sanskog, Livanjskog, Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo.