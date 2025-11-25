SAD ponovo naglašavaju važnost Južne interkonekcije: Kongresmeni Tarner i Norkros razgovarali s Konakovićem

Kongresmeni Mike Turner i Donald Norcross sastali su se s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem kako bi razgovarali o načinima za unapređenje ekonomske saradnje između SAD-a i BiH.

Tokom razgovora, američka delegacija posebno je naglasila da je gasovod Južna interkonekcija jedan od ključnih prioriteta Vašingtona te da je "sada vrijeme za realizaciju ovog projekta" kako bi BiH osigurala dugoročnu energetsku stabilnost.

Ovo je još jedna u nizu poruka visokog nivoa iz SAD-a o strateškoj važnosti Južne interkonekcije. Podsjetimo, prošle sedmice projekt je dobio snažnu podršku i iz nekoliko drugih američkih institucija.