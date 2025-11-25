SAD ponovo naglašavaju važnost Južne interkonekcije: Kongresmeni Tarner i Norkros razgovarali s Konakovićem

Kongresmeni Mike Turner i Donald Norcross sastali su se s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem kako bi razgovarali o načinima za unapređenje ekonomske saradnje između SAD-a i BiH.
Tokom razgovora, američka delegacija posebno je naglasila da je gasovod Južna interkonekcija jedan od ključnih prioriteta Vašingtona te da je "sada vrijeme za realizaciju ovog projekta" kako bi BiH osigurala dugoročnu energetsku stabilnost.
Ovo je još jedna u nizu poruka visokog nivoa iz SAD-a o strateškoj važnosti Južne interkonekcije. Podsjetimo, prošle sedmice projekt je dobio snažnu podršku i iz nekoliko drugih američkih institucija.
Pozitivne poruke stigle su i od američkog ministra unutrašnjih poslova Douga Burguma, bliskog saradnika predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Burgum je pozdravio napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u ovom projektu, naglasivši da je sastanak američkog otpravnika poslova Johna Ginkela s političkim liderima u FBiH "važan korak naprijed".
"Ohrabrujuće je vidjeti napredak u BiH na projektu gasovoda Južna interkonekcija nakon jučerašnjeg sastanka u Sarajevu. Sada je vrijeme da BiH osigura svoju energetsku sigurnost kroz američki LNG", poručio je Burgum.
Ginkel je u Sarajevu predvodio razgovore s ključnim političkim akterima - premijerom FBiH Nerminom Nikšićem, šefom bh. diplomatije Elmedinom Konakovićem, liderima HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 Draganom Čovićem i Ilijom Cvitanovićem te zastupnicom Sabinom Ćudić.
Učesnici su poslali jasan politički signal da se proces mora ubrzati, te izrazili spremnost da podrže model prema kojem bi američka kompanija preuzela razvoj, izgradnju i upravljanje gasovodom.
Iz Ambasade SAD-a poručuju da bi uključivanje američkog privatnog sektora moglo biti odlučujući faktor za bržu realizaciju i osiguranje pristupačnog energenta za domaće tržište.