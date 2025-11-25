Na listi sedam najugroženijih spomenika u Evropi: Partizansko spomen-groblje u Mostaru čeka obnovu

Partizansko spomen-groblje u Mostaru, prepoznato kao jedno od najljepših arhitektonskih projekata na Balkanu, remek-djelo čuvenog Bogdana Bogdanovića i nacionalni spomenik BiH, prava je slika našeg odnosa prema periodu u kojem je obnovljena državnost BiH.

Više od tri godine, koliko je prošlo od vandalskog, rušilačkog pohoda, kojeg su antifašisti označili terorističkim činom, „kameni cvjetovi“ koji su tada razbijeni u paramparčad stoje u istom, gotovo nepomaknutom stanju.

Pravi odnos

Tako Bogdanovićevi „cvjetovi“ – više od 700 spomen-ploča na kojima su isklesana imena Mostarki i Mostaraca palih za slobodu grada u Drugom svjetskom ratu, danas djeluju kao polomljene latice. I, dok i dalje nema traga počiniocima i nalogodavcima tog bezumnog čina, dotle se, nakon neviđene devastacije, Partizansko spomen-groblje našlo na listi sedam najugroženijih spomenika u Evropi!

- Kad Grad Mostar i MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona ništa nisu uradili o tom pitanju i kada nisu u stanju ni da riješe da se Partizansko spomen-groblje ne pretvara u gradski parking, onda je to slika njihovog odnosa prema državi. Dok god je ove vlasti, ne možemo računati ni na šta što je u funkciji prave obnove i pravog odnosa prema antifašističkom naslijeđu - kazao je za „Dnevni avaz“ Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a BiH i dugogodišnji bivši predsjednik UABNOR-a Mostar.

Cijeli kompleks

Za obnovu „kamenih cvjetova“, kao i ulazne kapije za cijeli kompleks koji se prostire na 5.000 kvadratnih metara, staza popločanih kamenim oblucima iz Neretve, ali i gotovo cijelog kamenog nekropolisa neophodna je saglasnost svih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Činjenica je da od ljeta 2022. godine, kada je gotovo u potpunosti devastirano ovo važno mjesto kulturnog i antifašističkog naslijeđa, nije bilo rušilačkih pohoda, koji su u prošlosti bili skoro svakodnevica. Skoro tri decenije su trajala razna vandalska orgijanja. Vjerovatno je tome doprinijela i činjenica da je u okviru kompleksa postavljen videonadzor, a nedavno je okončana druga faza tog projekta čiji je nosilac Agencija „Stari grad“ Mostar.

Brojni incidenti

S druge strane, porazna je i činjenica da gotovo svako obilježavanje važnih datuma, pogotovo u organizaciji antifašističkih udruženja, prolazi uz osiguranje policijskih snaga. Brojni incidenti u prethodnim godinama su zabilježeni povodom Dana oslobođenja Mostara od fašizma u Drugom svjetskom ratu.