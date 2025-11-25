Svečarska atmosfera u Mostaru: Brojne delegacije svih nivoa vlasti u BiH položile cvijeće

Polaganjem cvijeća na Partizanskom spomen-groblju u Mostaru danas je u najvećem gradu na Neretvi počeo centralni događaj obilježavanja Dana državnosti BiH.

Tako su počast antifašistima Mostara i Hercegovine odale brojne delegacije sa svih nivoa vlasti u BiH, a okupljenima se kratko obratio Željko Laketić, predsjednik UABNOR-a Mostar, čestitavši svima Dan državnosti BiH, kao jedan od najvažnijih datuma u historiji BiH.

- Činjenica je da su oni koji su ovdje sahranjeni, koji nisu svi bili komunisti, ali su bili antifašisti ove zemlje, postavili temelj da uopšte 1992.godine branimo državu i da imamo nezavisnu BiH za koju ćemo se boriti da bude bolja - naveo je on.

Mirad Ćupina, član UABNOR-a Mostar istakao je da je 25.novembar izuzetno važan dan u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti naše zemlje.

- Nadam se da će buduće generacije prihvatiti antifašizam kao univerzalnu vrijednost koja garantuje pravo i slobodu svakome od nas - kazao je Ćupina.