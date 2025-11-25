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Svečarska atmosfera u Mostaru: Brojne delegacije svih nivoa vlasti u BiH položile cvijeće

Tako su počast antifašistima Mostara i Hercegovine odale brojne delegacije sa svih nivoa vlasti u BiH

Sa obilježavanja na Partizanskom spomen-groblju - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

25.11.2025

Polaganjem cvijeća na Partizanskom spomen-groblju u Mostaru danas je u najvećem gradu na Neretvi počeo centralni događaj obilježavanja Dana državnosti BiH.

Tako su počast antifašistima Mostara i Hercegovine odale brojne delegacije sa svih nivoa vlasti u BiH, a okupljenima se kratko obratio Željko Laketić, predsjednik UABNOR-a Mostar, čestitavši svima Dan državnosti BiH, kao jedan od najvažnijih datuma u historiji BiH.

- Činjenica je da su oni koji su ovdje sahranjeni, koji nisu svi bili komunisti, ali su bili antifašisti ove zemlje, postavili temelj da uopšte 1992.godine branimo državu i da imamo nezavisnu BiH za koju ćemo se boriti da bude bolja - naveo je on.

Mirad Ćupina, član UABNOR-a Mostar istakao je da je 25.novembar izuzetno važan dan u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti naše zemlje.

- Nadam se da će buduće generacije prihvatiti antifašizam kao univerzalnu vrijednost koja garantuje pravo i slobodu svakome od nas - kazao je Ćupina.

Cvijeće je položeno i u Liska haremu, kao i na mostarskim Šehitlucima, a u zgradi Vlade FBiH bit će održan svečani prijem pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg i zamjenice predsjedavajućeg Skupštine HNK, Džafera Alića i Vesne Saradžić.

U izjavi za novinare na Partizanskom spomen-groblju Alić je kazao da se danas prisjećamo dana koji je obnovio i udario nove temelje Bosne i Hercegovine.

- Generacije prije nas su znale šta žele od države BiH i znale su u kojem smjeru je treba voditi, da je to država svih naroda, svih nas, a ne specijalno nečija i mislim da je to ključ uspjeha - naveo je, između ostalog, Alić.

Saradžić je naglasila da državnost BiH ne smijemo uzimati zdravo za gotovo, jer je ona, kazala je, rezultat generacijske borbe.

# DAN DRŽAVNOSTI BIH
# MOSTAR
# DELEGACIJE EU
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