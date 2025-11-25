Magazinović: BiH nije samo mahati zastavom, već plaćati porez, puna im usta BiH, a ne poštuju je

- Moja neka vizija za naredni period jeste da se osvijeste ljudi koji imaju moć, da malo više žive BiH, a ne od BiH. Imate ljude kojima su puna usta BiH, a ne poštuju je. Jer BiH nije samo mahati zastavom ili obući majicu sa državnim grbom. BiH je plaćati porez, poštovati zakone, unaprijediti nešto ako si u poziciji da donosiš zakone, ne sjediti u parlamentu četiri godine da samo pričaš isprazne stvari, da nisi ništa konkretno predložio, nikome pomogao, kazao je Magazinović.

Komentarišući trenutnu političku situaciju i govoreći o tome šta je potrebno da BiH bude funkcionalna država Magazinović je, između ostalog, kako mi često zaboravljamo da su se svi ljudi u politici zakleli na Ustav državi, osim što primaju plate, te da za početak trebaju početi da se ponašaju u skladu sa svojom zakletvom.

- Trebamo živjeti ovo “i jedni i drugi i treći” i ja uvijek dodajem i Ostale pošto ih je jako puno u ovoj državi, jer na pitanju Ostalih također pokazujemo odnos prema državi. Ja dolazim iz reda konstitutivnih naroda, a moje dijete je Ostali. I šta ja sada kao imam veća prava od svoga djeteta? To je smiješno. Mi moramo težiti tome da svaki čovjek ima svoja individualna prava i da su ona temelj ovog društva, a ova kolektivna prava niko ne može i ne želi osporiti, ali ne može to biti centar svijeta.

Za kraj je poručio:

- Greške iz prošlosti ne treba ponavljati, na dobrim stvarima treba insistirati i iz njih učiti, a iz Mrkonjić grada imamo puno toga da naučimo. Nažalost, evo koliko godina poslije toga ima još nenaučenih lekcija, zaključio je Magazinović.

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