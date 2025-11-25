Video / Fra Mirko Majdandžić: Ako hoću biti vjeran Bogu, ne smijem se Bosne odreći, ovo je moja domovina

Franjevci Bosne Srebrene su kreatori, tvorci, ali i branitelji i čuvari bosanske historije. Upravo zbog toga jedan od gostiju specijalnog programa povodom Dana državnosti BiH bio je župnik župe Brestovsko, kao i jedan od najvoljenijih fratara u BiH, fra Mirko Majdandžić.

- Vjerni Bogu, vjerni Bosni. Ako hoću biti vjeran Bogu, ne smijem se Bosne odreći, jer to mi je Bog dao u zadatak. Ja sam katolički svećenik, ja sam franjevac Bosne Srebrene, ja sam po rođenju Hrvat, ali sam ja čovjek iz Bosne i Hercegovine i ovo je moja domovina - kazao je fra Mirko.

On je kazao kako je najstabilnija vrsta stolice tronožac, te kako bi odnose unutar BiH trebali graditi na međusobnom povjerenju.

- Kada bismo samo mi, Srbi, Hrvati, Bošnjaci, znači ova tri naroda kao što je i rečeno tada, da mi uložimo najbolje svoje što imamo, a ne da gledam kako ću ja oteti nešto od nekoga, nego moj zadatak kao Hrvata je najbolje što imam da dadnem u zajednicu, to bi bila čudesa, mi bi čudesa pravili. Mi svoj odnos moramo praviti na sutra, hajmo zajedno napraviti nešto lijepo. Pa Bože, ne moramo sve izvagati u dekagrame koliko je ko uložio, neka uloži svako ono što može.

Majdandžić je ranije govorio da BiH trebamo voljeti kao majku, međutim, objasnio je da BiH kao majka trenutno nije sretna.

- Mi smo sebična djeca koja su umažena, upuštena. Mater kada ima nekoliko djece, ona voli svako dijete jednako. Mi smo se ovdje poredali ovako – samo moja ljubav prema BiH je ispravna i samo ono kako ja vidim BiH je ispravno, a nije. Moja mama kada je bila na samrti imala je samo jednu želju – kada umre da se ne svađamo. Ja mislim da BiH kao slika majke danas pati jer vidi da se njena djeca svađaju u priči da je vole - slikovito je objasnio fra Mirko.

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