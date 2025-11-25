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APEL MEDIJIMA

Pismo prijatelja: "Odbijamo slaviti državu koja nije zaštitila Aldinu"

Danas Bosna i Hercegovina obilježava Dan državnosti, a 25. novembra ujedno je i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Aldina Jahić. Društvene mreže

A. O.

25.11.2025

Prijatelji ubijene Aldine Jahić medijima su dostavili pismo u kojem su iskazali svoje nezadovoljstvo i poručili kako žele sigurniju BiH.

- Mi, Aldinini prijatelji, odbijamo slaviti državu koja nije zaštitila Aldinu i koja nastavlja iznevjeravati toliko žena. Želimo da Bosna i Hercegovina bude jača, sigurnija i vrijedna slavlja, a to je moguće samo ako se životi žena shvate sa ozbiljnošću, hitnošću i dostojanstvom koje zaslužuju - stoji u pismu koji su prijatelji ubijene Aldine Jahić dostavili medijima.

Devet dana

Danas Bosna i Hercegovina obilježava Dan državnosti, a 25. novembra ujedno je i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Devet dana prošlo je od stravičnog ubistva Aldine Jahić u Mostaru. Za njeno ubistvo osumnjičen je Anis Kalajdžić (33) iz Mostara.

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Na prijedlog Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantonalni sud u Mostaru odredio mu je jednomjesečni pritvor.

Sumnjiči ga se za krivično djelo "Teško ubistvo ženske osobe" iz članka 166.a stav 1. Kaznenog zakona FBiH, u vezi s krivičnim djelom "Neovlaštena nabava, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje" iz članka 65. stavka 1. tačka a) u vezi s člankom 6. Zakona o oružju i streljivu HNK.

Molba medijima

Prijatelji Aldine Jahić žele ukazati na činjenicu da bezbroj žena svakodnevno trpi prijetnje, nasilje i brutalne propuste institucija.

- Aldina nije broj. Bila je voljena. Bila je uspješna, obrazovana, snažna i hrabra. Imala je snove, planove i život pred sobom i prijatelje koji sada vode borbu za pravdu u njezino ime - stoji u pismu.

Traže kontinuiran i neumoran pritisak na institucije i javne dužnosnike u Bosni i Hercegovini da "njen slučaj bude pravilno obrađen, da se pravda zadovolji i da se suoče sa sustavnim propustima koji su ovo omogućili".

- Bosna i Hercegovina može biti bolja. Mora biti bolja. I nećemo stati dok svaka buduća Aldina ne dobije sigurnost koja joj je uskraćena, a ne samo sjećanje kad bude prekasno - istaknuli su.

Naglasili su kako slučaj ubistvava njihove prijateljice nažalost nije izoliran.

- Pozivamo medije, javnost i institucije da djeluju i zadrže fokus na ovom slučaju. Pozivamo medije da kontinuirano prate slučaj Aldine Jahić, izvještavaju o napretku istrage i ističu sustavne propuste koji omogućavaju ovakve tragedije. Javna pažnja i pritisak ključni su kako bi institucije shvatile da zaštita žena nije opcija, već obveza - istaknuli su u pismu.

"Život žene vrijedan je zaštite"

Pozvali su na jačanje mehanizama zaštite žena koje su u riziku, uključujući poboljšane procjene rizika, brže reakcije i pouzdanu primjenu mjera zaštite.

- Potreban je koordinirani insituticionalni napor u borbi protiv nasilja nad ženama, zasnovan na prevenciji, odgovornosti i vladavini prava te kontinuirana pažnja medija i javnosti, kako bi ovaj i slični slučajevi bili prepoznati, dokumentirani i procesuirani, a ne zaboravljeni ili minimizirani - naveli su.

Dodali su kako pravda za Aldinu mora postati pokretač promjena, a ne samo još jedna tragedija koja se pamti prekasno.

- Dok BiH danas slavi državnost, sjećamo se da prava i sigurnost žena moraju biti temelj na kojem se ta država gradi. Bosna i Hercegovina mora pokazati da je život žene vrijedan zaštite - zaključili su.

# DAN DRŽAVNOSTI BIH
# MOSTAR
# ALDINA JAHIĆ
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