Pismo prijatelja: "Odbijamo slaviti državu koja nije zaštitila Aldinu"

Prijatelji ubijene Aldine Jahić medijima su dostavili pismo u kojem su iskazali svoje nezadovoljstvo i poručili kako žele sigurniju BiH.

- Mi, Aldinini prijatelji, odbijamo slaviti državu koja nije zaštitila Aldinu i koja nastavlja iznevjeravati toliko žena. Želimo da Bosna i Hercegovina bude jača, sigurnija i vrijedna slavlja, a to je moguće samo ako se životi žena shvate sa ozbiljnošću, hitnošću i dostojanstvom koje zaslužuju - stoji u pismu koji su prijatelji ubijene Aldine Jahić dostavili medijima.

Devet dana

Danas Bosna i Hercegovina obilježava Dan državnosti, a 25. novembra ujedno je i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Devet dana prošlo je od stravičnog ubistva Aldine Jahić u Mostaru. Za njeno ubistvo osumnjičen je Anis Kalajdžić (33) iz Mostara.

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Na prijedlog Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantonalni sud u Mostaru odredio mu je jednomjesečni pritvor.

Sumnjiči ga se za krivično djelo "Teško ubistvo ženske osobe" iz članka 166.a stav 1. Kaznenog zakona FBiH, u vezi s krivičnim djelom "Neovlaštena nabava, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje" iz članka 65. stavka 1. tačka a) u vezi s člankom 6. Zakona o oružju i streljivu HNK.

Molba medijima

Prijatelji Aldine Jahić žele ukazati na činjenicu da bezbroj žena svakodnevno trpi prijetnje, nasilje i brutalne propuste institucija.

- Aldina nije broj. Bila je voljena. Bila je uspješna, obrazovana, snažna i hrabra. Imala je snove, planove i život pred sobom i prijatelje koji sada vode borbu za pravdu u njezino ime - stoji u pismu.

Traže kontinuiran i neumoran pritisak na institucije i javne dužnosnike u Bosni i Hercegovini da "njen slučaj bude pravilno obrađen, da se pravda zadovolji i da se suoče sa sustavnim propustima koji su ovo omogućili".