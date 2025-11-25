Nikšić: Država se ne gradi samo riječima, nego i projektima, radom i jasnom vizijom

- Drage građanke i građani Bosne i Hercegovine,

Čestitam vam 25. novembar – Dan državnosti naše domovine Bosne i Hercegovine. Danas obilježavamo dan kada su hrabre generacije prije 82 godine udarili temelje naše državnosti i jasno poručile da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, već i jednih i drugih i trećih.

To je dan koji nas podsjeća da je naša snaga u različitostima i zajedništvu, te da imamo odgovornosti da tu državu čuvamo, jačamo i gradimo. Obraćam vam se danas odavde, iz srca jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji - sa dionice autoputa na Koridoru Vc, Nemila–Poprikuše i Nemila–Vranduk, dugoj 11 kilometara, koju ćemo tokom decembra pustiti u promet.

Mjesta koje nije samo gradilište nego simbol naše odlučnosti da Bosnu i Hercegovinu povežemo, otvorimo i moderniziramo. Iza mene se nalazi tunel Bosna, dug 3,6 kilometara koji predstavlja najduži cestovni tunel na cijelom Koridoru Vc u Bosni i Hercegovini.

Ovaj tunel ne probija samo brdo. On probija prepreke koje su nas decenijama usporavale. Ovaj projekat kao i mnogi drugi širom zemlje, rezultat je rada hiljada radnika, inžinjera i stručnjaka koji iz dana u dan pokazuju šta se može postići kada radimo zajedno. Skoro 4,6 kilometara ove dionice čine mostovi, vijadukti i tuneli što je dokaz koliko je ovo teren izazovan, ali još veći dokaz koliko su posvećeni i stručni radnici i inženjeri jači od svake prepreke.

Država se ne gradi samo riječima! Gradi se projektima, odgovornošću, istrajnošću, radom i jasnom vizijom. Gradi se jačanjem institucija, borbom protiv kriminala i korupcije, većim platama radnika, boljim statusom penzionera, olakšicom za poslodavce i boljim životnim standardom za sve. Na Dan državnosti želimo pokazati da Bosna i Hercegovina ima snagu da ide naprijed, da povezuje ljude, gradove i regije, i da gradimo budućnost u kojoj svi imaju mjesto.

Neka nas ovaj 25. novembar podsjeti da smo najjači kada vjerujemo jedni u druge, kada se međusobno poštujemo i kada gradimo za generacije koje dolaze. Sretan Dan državnosti Bosne i Hercegovine! Neka živi Bosna i Hercegovina, jedina zemlja dva puta rođena u antifašističkoj borbi - rekao je Nikšić.