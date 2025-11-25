U povodu Dana državnosti BiH u Konjicu svečano otvoren novi most na rijeci Neretvi

Obilježavajući Dan državnosti Bosne i Hercegovine Grad Konjic je upriličio otvaranje novog mosta preko rijeke Neretve, koji povezuje naselje Kolonija sa Gradskim stadionom, sportskim terenima i bazenima.

Simbol želje

Svečanim činom presijecanja vrpce novi most zajedno su otvorili gradonačelnik Konjica Osman Ćatić te predstavnici etažnih vlasnika solitera i izvođača radova, saopćeno je iz Grada Konjica.

- Neka ovaj most bude simbol naše želje da kontinuiranim aktivnostima i novim razvojnim projektima stvaramo ugodniji ambijent za život stanovnika. U toj namjeri smo posljednjih godina kroz redovne susrete s građanima nastojali čuti njihova zapažanja, želje, mišljenja kako na najbolji način urediti prostor oko stambenih objekata u kojima žive. Naselje Kolonija, koje se nalazi uz obalu rijeke Neretve, koje je kompletno uređeno sa novim saobraćajnicama, koje prati novi režim saobraćaja, sa novim podzemnim kontejnerima, parkiralištima, novom rasvjetom i novim sadnicama ukrasnog drveća, ovim je mostom dobilo novu dimenziju urbanog stanovanja, koja omogućava kvalitetno provođenje slobodnog vremena svim generacijama Konjičana koji žive ovdje - kazao je gradonačelnik Ćatić.

Kako je dodao, u pripremi je i igradnja novih mostova.

- Ovo je jedan od mostova koje smo izgradili i gradimo u tekućoj godini, a u pripremi je izgradnja novih. Trudimo se da paralelno sa projektima koji se odnose na rekonstrukciju infrastrukture na poplavljenom području, realizujemo ranije planirane razvojne projekte. Dan državnosti Bosne i Hercegovine našim sugrađanima željeli smo čestitati na ovakav način - kazao je Ćatić.

Realizacija projekta

On je zahvalio građanima na saradnji prilikom pripreme, kao i realizacije projekta uređenja tog dijela grada Konjica.

- Ovaj most je veliki iskorak za naš grad i dobar pomak za buduće aktivnosti. Već se mnogo koristi i koristit će svim građanima za šetnju, jer spaja dva velika šetališta uz Neretvu. Zajedno smo sa Gradskom upravom radili na pripremi realizacije ovog projekta kroz sugestije i to nam stvarno mnogo znači - kazao je Admir Kraljušić, predstavnik etažnih vlasnika jednog od solitera.

Svoje zadovoljstvo urađenim nisu krili ni Alija Halebić i Emir Hadžajlija, također predstavnici etažnih vlasnika ostalih solitera.

- Nama stanarima ovog dijela grada projekt izgradnje mosta i uređenja partera oko solitera puno znači. Znatno je olakšano kretanje, dobili smo uređen plato i zaokruženo šetalište sve do Starog mosta i nazad. Sada su svima mnogo bliže bazeni i Gradski stadion te svi sadržaji koje oni nude. Zahvaljujemo gradonačelniku na pozivu za otvaranje mosta u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine, a posebno što smo od početka bili uključeni u projekt. Nek nam je sa srećom svima ovaj most i njegovo svečano otvaranje – naglasio je Emir Hadžajlija.