Nikšić: Zašto bih mijenjao retoriku? Ljudi očekuju da spengavamo kriminalce

Federalna uprava policije nakon odlaska Vahidina Munjića dobila je novog vršioca dužnosti. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je u razgovoru za magazin Mreža Federalne televizije odgovorio na pitanja u vezi s tim imenovanjem, kao i na pitanja o spornim porukama koje su izašle u javnosti.

U javnosti se pojavila ceduljica koja je otvorila sumnju da je premijer Nikšić favorizirao određenog kandidata za prijem u sudsku policiju. Na pitanje da li je to učinio, odgovorio je: - Nisam favorizirao nijednog kandidata, ali ceduljicu sam proslijedio. Dobio sam odgovor da kandidat nije ispunio uslove i nije primljen u sudsku policiju. Dakle, nije bilo potrebe za intervencijom, niti bi bilo ispravno da neko ko ispunjava uslove ne bude primljen zbog nečije sugestije - rekao je.

Nikšić je odbacio i sumnje o urgiranju za imenovanje Munjića za poziciju v.d. direktora, kao i da je znao za fotografiju akta Tužilaštva, koju je Munjić poslao Arijani Huseinović Ajanović. Na pitanje je li imenovanje Munjića bila greška, Nikšić je odgovorio: - Ne mogu to okarakterisati kao grešku. Imamo sudsku zabranu pristupa gospodinu Munjiću, ali imenovanje je bilo provedeno po zakonu i jednoglasnom odlukom Vlade. Premijer je kazao da čitava situacija, koja je posljednjih sedmica ponovo otvorena u javnosti, ne počinje navodnom porukom upućenom Munjiću, kako se to često interpretira. - Telefon gospodina Munjića je izuzet prije više od godinu dana u akciji Crna kravata. Tužilaštvo je imalo te poruke. Da je smatralo da ima bilo šta sporno, valjda bi odmah djelovali. Što su čekali godinu dana - navodi on.