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PREMIJER FBIH

Nikšić: Zašto bih mijenjao retoriku? Ljudi očekuju da spengavamo kriminalce

Negira da je znao za fotografiju akta Tužilaštva, koju je Munjić poslao Arijani Huseinović Ajanović

Nermin Nikšić. Federalna televizija

S. S.

25.11.2025

Federalna uprava policije nakon odlaska Vahidina Munjića dobila je novog vršioca dužnosti. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je u razgovoru za magazin Mreža Federalne televizije odgovorio na pitanja u vezi s tim imenovanjem, kao i na pitanja o spornim porukama koje su izašle u javnosti.

U javnosti se pojavila ceduljica koja je otvorila sumnju da je premijer Nikšić favorizirao određenog kandidata za prijem u sudsku policiju. Na pitanje da li je to učinio, odgovorio je:

- Nisam favorizirao nijednog kandidata, ali ceduljicu sam proslijedio. Dobio sam odgovor da kandidat nije ispunio uslove i nije primljen u sudsku policiju. Dakle, nije bilo potrebe za intervencijom, niti bi bilo ispravno da neko ko ispunjava uslove ne bude primljen zbog nečije sugestije - rekao je.

Nikšić je odbacio i sumnje o urgiranju za imenovanje Munjića za poziciju v.d. direktora, kao i da je znao za fotografiju akta Tužilaštva, koju je Munjić poslao Arijani Huseinović Ajanović.

Na pitanje je li imenovanje Munjića bila greška, Nikšić je odgovorio:

- Ne mogu to okarakterisati kao grešku. Imamo sudsku zabranu pristupa gospodinu Munjiću, ali imenovanje je bilo provedeno po zakonu i jednoglasnom odlukom Vlade.

Premijer je kazao da čitava situacija, koja je posljednjih sedmica ponovo otvorena u javnosti, ne počinje navodnom porukom upućenom Munjiću, kako se to često interpretira.

- Telefon gospodina Munjića je izuzet prije više od godinu dana u akciji Crna kravata. Tužilaštvo je imalo te poruke. Da je smatralo da ima bilo šta sporno, valjda bi odmah djelovali. Što su čekali godinu dana - navodi on.

Prema njegovim riječima, tek kasnije je neko iz Tužilaštva odlučio da “napravi pritisak” i skrene pažnju sa aktuelnih priča o Vladi Federacije i njenim potezima.

- Trebalo je na neki način demonstrirati silu, upozoriti mene da bih trebao razmisliti o pozivu SDA da razgovaramo o predizbornoj koaliciji. Svjestan sam ja toga - rekao je.

Ukazuje i na to da se poruka pogrešno interpretira.

- Hajde da vidimo zašto bih ja kao premijer trebao promijeniti svoju retoriku i svoju poruku. U poruci jasno stoji: ‘Ljudi su nam počeli vjerovati, moramo konačno početi raditi.’ Pa zar nije poenta da radimo svoj posao? Hoćemo li spengati, hoćemo li uhvatiti nekog kriminalca? Ljudi to od nas očekuju - zaključuje on.

# VLADA FBIH
# NERMIN NIKŠIĆ
# AFERA "SPENGAVANJE"
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