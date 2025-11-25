Nikšić: Zašto bih mijenjao retoriku? Ljudi očekuju da spengavamo kriminalce

Federalna uprava policije nakon odlaska Vahidina Munjića dobila je novog vršioca dužnosti. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je u razgovoru za magazin Mreža Federalne televizije odgovorio na pitanja u vezi s tim imenovanjem, kao i na pitanja o spornim porukama koje su izašle u javnosti.
U javnosti se pojavila ceduljica koja je otvorila sumnju da je premijer Nikšić favorizirao određenog kandidata za prijem u sudsku policiju. Na pitanje da li je to učinio, odgovorio je:
- Nisam favorizirao nijednog kandidata, ali ceduljicu sam proslijedio. Dobio sam odgovor da kandidat nije ispunio uslove i nije primljen u sudsku policiju. Dakle, nije bilo potrebe za intervencijom, niti bi bilo ispravno da neko ko ispunjava uslove ne bude primljen zbog nečije sugestije - rekao je.
Nikšić je odbacio i sumnje o urgiranju za imenovanje Munjića za poziciju v.d. direktora, kao i da je znao za fotografiju akta Tužilaštva, koju je Munjić poslao Arijani Huseinović Ajanović.
Na pitanje je li imenovanje Munjića bila greška, Nikšić je odgovorio:
- Ne mogu to okarakterisati kao grešku. Imamo sudsku zabranu pristupa gospodinu Munjiću, ali imenovanje je bilo provedeno po zakonu i jednoglasnom odlukom Vlade.
Premijer je kazao da čitava situacija, koja je posljednjih sedmica ponovo otvorena u javnosti, ne počinje navodnom porukom upućenom Munjiću, kako se to često interpretira.
- Telefon gospodina Munjića je izuzet prije više od godinu dana u akciji Crna kravata. Tužilaštvo je imalo te poruke. Da je smatralo da ima bilo šta sporno, valjda bi odmah djelovali. Što su čekali godinu dana - navodi on.
Prema njegovim riječima, tek kasnije je neko iz Tužilaštva odlučio da “napravi pritisak” i skrene pažnju sa aktuelnih priča o Vladi Federacije i njenim potezima.
- Trebalo je na neki način demonstrirati silu, upozoriti mene da bih trebao razmisliti o pozivu SDA da razgovaramo o predizbornoj koaliciji. Svjestan sam ja toga - rekao je.
Ukazuje i na to da se poruka pogrešno interpretira.
- Hajde da vidimo zašto bih ja kao premijer trebao promijeniti svoju retoriku i svoju poruku. U poruci jasno stoji: ‘Ljudi su nam počeli vjerovati, moramo konačno početi raditi.’ Pa zar nije poenta da radimo svoj posao? Hoćemo li spengati, hoćemo li uhvatiti nekog kriminalca? Ljudi to od nas očekuju - zaključuje on.