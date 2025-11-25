Bihać obilježio Dan državnosti: Delegacije odale počast braniocima i historiji BiH

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, delegacija Grada Bihaća zajedno s predstavnicima boračkih udruženja, političkih partija i javnih preduzeća položila je cvijeće ispred Spomenika braniocima grada, odajući počast svim onima koji su, kroz različita historijska razdoblja, dali živote za slobodu i državnost BiH.

Posebno poštovanje

Govoreći o značaju 25. novembra, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić naglasio je da se ovaj dan mora obilježavati s posebnim poštovanjem.

- Mislim da je vrlo važno da posebno obilježimo 25. novembar, Dan državnosti, zapravo Dan obnove državnosti BiH i prisjetimo se važnosti ovoga datuma, prisjećajući se istovremeno i 1000-godišnje tradicije i državnosti BiH. Naš pogled, međutim, ne smije biti usmjeren samo u prošlost, mi moramo gledati u budućnost i ono što je naša obaveza danas je da izgrađujemo institucije BiH i da jačamo našu državu, jer je to jedina domovina koju imamo - kazao je Sedić.

Stabilni temelji

Dodao je da je odgovornost sadašnjih generacija da jačaju državne institucije i ostave stabilne temelje budućim naraštajima.

- Na taj način, ostavljamo nešto djeci i naraštajima, koji dolaze iza nas i svakako potvrđujemo ono što BiH oduvijek jeste – prkosna, hrabra, ali i topla, široka zemlja. Mala, ali dovoljno velika za sve njene narode, i na nama je da taj prostor iskoristimo, da nam ne bude tijesna, kao što to neki žele predstaviti - rekao je gradonačelnik Bihaća.

Delegacije su tokom dana položile cvijeće i na drugim mjestima sjećanja – na Humcima, Križu, Partizanskom groblju, te na mezarima Irfana Ljubijankića i Adila Bešića, ističući važnost čuvanja tradicije i sjećanja na sve koji su utkali svoje živote u odbranu države.