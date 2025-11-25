Alić na prijemu povodom Dana državnosti: Mostar ima ključnu ulogu u izgradnji državne budućnosti

U zgradi federalnih institucija u Mostaru, u utorak je pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) Džafera Alića i zamjenice predsjedavajućeg Vesne Saradžić održan svečani prijam povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Obnova državnosti

Na samom uvodu prijema, prisutne se podsjetilo da je 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu održano Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, gdje je donesena odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine te da su tada “potvrđene njene srednjovjekovne granice koje su datirale iz srednjovjekovne Bosne".

Zamjenica predsjedavajućeg Skupštine HNK-a Vesna Saradžić prigodno se nadovezala konstatacijom da je obveza današnjih generacija sačuvati ono za što su se izborile generacije prije njih.

- Naša domovina sa svojom historijom, kulturom, jezikom, narodima, običajima, različitostima i sličnostima odolijeva i opstaje vijekovima. Njena državnost, obnovljena 1943., potvrda je njene ravnopravnosti, a naša je obaveza da kroz prošle, sadašnje i buduće generacije nikad ne prestanemo čuvati ono u što vjerujemo. A svim srcem vjerujemo u nju, zemlju koju smo dužnu čuvati kroz obrazovanje, rad, obitelj, institucije, njegujući povijest, a uvijek misleći na budućnost – izjavila je.

Saradžić je dodala da su naša budućnost i budućnost naše djece u identitetu i slobodi koje samo može dati Bosna i Hercegovina i da se upravo zbog toga nikada državnost ne smije uzimati zdravo za gotovo.

Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić naglasio je da je ovo dan kada se s ponosom prisjećamo najvažnijih trenutaka iz naše historije ali istovremeno i prilika da se promislimo o sadašnjosti i putu kojim želimo voditi ovu zemlju u budućnosti.

- Ovaj datum nije samo politička činjenica, on je svjedočanstvo o zrelosti, hrabrosti generacija koje su u najtežim vremenima imale snage promišljati o zajedničkoj državi, jednakosti i slobodi – izjavio je Alić, dodajući da je naša povijest složena, bogata i ponekad bolna, ali i da nas ona nas uči da BiH nikada nije bila jednodimenzionalna, ograničena na jedan identitet.

Naglašavajući da je 25. novembra dan na koji prepoznajemo kontinuitet postojanja kroz vijekove, istaknuo je da bi upravo Mostar trebao biti primjer zajedničkog života i opstojnosti BiH.

Državna budućnost

Podcrtao je da je Mostar grad koja svojim mostovima govori više nego bilo koja knjiga te da Stari most nije samo arhitektonski simbol, nego i simbol naše državnosti u najdubljem smislu, "dokaz da se ovdje stoljećima gradilo povezivanjem, da je ovaj prostor živio na spoju različitih kultura".

- Zato vjerujem da upravo Mostar i Hercegovina, s Neumom na moru i Prenjom na sjeveru, imaju ključnu ulogu u izgradnji državne budućnosti. Ako želimo BiH po mjeru svih njenih naroda, onda upravo ovdje moramo pokazati da je moguće živjeti i razvijati se zajedno – naglasio je Alić.

Usput se dotaknuo i političkih smjernica kojih se BiH po njegovom mišljenju treba držati.

- Ulazak u EU i NATO nije samo politički cilj, nego proces jačanja institucija, vladavine prava, sigurnosti, ekonomskog prosperiteta, put koji zahtijeva reformske napore kompromis i odgovornost. Euroatlantska integracija nije odricanje od našeg identiteta. Naprotiv, ona je potvrda da multietničnosti i raznolikost nisu slabost, nego nešto što Europu čini boljom, bogatijom – izjavio je.

Kao predsjedavajući Skupštine HNŽ-a poručio je da će sa svojim suradnicima nastaviti raditi na jačanju institucija, stvaranju povoljne političke atmosfere i na izgradnji povjerenja.

Prigodne riječi uputio je i prvak drame Narodnog pozorišta u Sarajevu Izudin Bajrović, a za glazbeni dio programa pobrinuo se ansambl Mostarske kiše.

Obilježavanje Dana državnosti BiH u Mostaru započelo je odavanjem počasti i polaganjem vijenaca na Partizanskom spomen groblju, u Liska haremu te na mostarskim Šehitlucima.