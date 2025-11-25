Profesor Ermin Kuka: 1943. godine Bosna i Hercegovina nije dobila, već obnovila svoju državnost

On je podsjetio na period fašističke NDH i logore smrti za Jevreje, Srbe i antifašiste Hrvate i Bošnjake, te ulogu narodnooslobodilačkog pokreta, od dizanja ustanka u julu 1941. godine do uspjeha u antifašističkoj borbi i stvaranja narodnooslobodilačkih odbora širom BiH.

- 1943. godine Bosna i Hercegovina nije dobila, već obnovila svoju državnost koju je izgubila 1463. godine, kada su Osmanlije osvojile Bosnu. Od te godine pa sve do 1943. Bosna i Hercegovina nije imala svoju državnost, a njen teritorij je bio pod upravom velikih imperija, kasnije Države SHS, Kraljevine Jugoslavije, pa sve do kvislinške i fašističke tvorevine NDH. Od 1943. godine, od te historijske tačke, počinje novo razdoblje u historiji Bosne i Hercegovine. Započet je njen državni razvoj u okvirima zajedničke Jugoslavije – podsjetio je Kuka.

Dan državnosti BiH obilježen je i u Žepi. Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti kraj spomen obilježja u Budučinom potoku, gdje su branioci Žepe u junu 1992. godine nanijeli težak poraz agresoru, o Danu državnosti govorio je profesor Ermin Kuka, naučni savjetnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

- Široka mreža narodnooslobodilačkih odbora u Bosni i Hercegovini postaće osnova putem koje su narodne mase, uključene u narodnooslobodilačku antifašističku borbu, uspostavljale novu vlast uključujući i formiranje Zemaljskog antifašističkog vijeća za Bosnu i Hercegovinu. Nakon proboja obruča iz Pete neprijateljske ofanzive na Sutjesci, glavnina partizanskih snaga sa Vrhovnim štabom dolazi u sjeveroistočnu Bosnu. U oslobodilačkom pohodu partizanske jedinice su početkom jula 1943. godine oslobodile Han Pijesak, Olovo, Vlasenicu, Kladanj i Zvornik. Tuzla je oslobođena početkom oktobra 1943. Bio je to najveći slobodni grad u Hitlerovoj okupiranoj Europi. Od početka pa do polovine jula 1943. godine Vrhovni komandant Narodnooslobodilačke vojske Josip Broz Tito boravi u prigradskom naselju Plahovići kod Kladnja. U historiografiji se boravak Tita kod Kladnja veže za njegov rad u pećini u obodu naselja Plahovići. Sačuvana je kuća u kojoj je Tito danju radio i primao delegacije na razgovor. Historijski izvori bilježe da je Tito, u vrijeme boravka u pećini u naselju Plahovići, obavio razgovor, i to na njegovu inicijativu, s rukovodstvom Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu. U delegaciji Pokrajinskog komiteta KPBiH bili su: Rodoljub Čolaković, Avdo Humo i Pašaga Mandžić – kazao je Kuka.

Formiranje ZAVNOBIH-a

Tito je od delegacije Pokrajinskog komiteta tražio informaciju dokle su stigli u pripremama za formiranje ZAVNOBiH-a, a odgovor je bio da se, zbog stalnih neprijateljskih ofanziva, pripreme nisu mogle izvoditi. Tito je zatražio da zasjedanje ZAVNOBiH-a bude održano prije Drugog zasjedanja AVNOJ-a, koje je planirano za novembar 1943. godine u Bosanskoj Krajini. Rukovodstvo Pokrajinskog komiteta provelo je široke pripreme i do sredine novembra 1943. godine osiguralo izbor delegata za Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a s cijelog teritorija BiH.

- Iz svih bosanskohercegovačkih naroda i svih društvenih slojeva izabrano je 247 delegata za Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a. Određeno je da Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a bude održano 25. i 26. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu. Nekoliko dana pred održavanje Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a, delegacija Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu došla je u Jajce i obavila dva razgovora. Delegaciju su činili Rodoljub Čolaković, Avdo Humo i Bogomir Brajković. Prvi razgovor je obavljen s članovima komisije Centralnog komiteta KPJ koja je radila na pripremi Odluke o konstituiranju Demokratske Jugoslavije na federativnom principu. Članovi komisije bili su Milovan Đilas, Moša Pijade i Sreten Žujović. U sadržaju pripremljene Odluke bilo je predviđeno da Bosna i Hercegovina unutar buduće Demokratske federativne Jugoslavije dobije status pokrajine. S tim rješenjem se nije slagala delegacija Pokrajinskog komiteta za Bosnu i Hercegovinu – kazao je Kuka.

Stav delegacije BIH

On je podsjetio na poznati stav delegacije BIH, kojeg je izložio Rodoljub Čolaković, a suština je da i Bosna i Hercegovina treba dobiti status federalne jedinice ravnopravne Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Bosna i Hercegovina je historijska i geografska prirodna cjelina u kojoj vijekovima žive zajedno međusobno izmiješana tri naroda – Srbi, Hrvati, Muslimani, sva tri naroda imaju težnju da stvore zajedničku Republiku Bosnu i Hercegovinu u okviru jugoslovenske federativne zajednice, a BiH bi, ako bi bila autonomna pokrajina, mogla postati “jabuka razdora“ između Srba i Hrvata.

- Ovaj prijedlog je odbila Komisija za pripremu odluke o ustrojstvu Demokratske Jugoslavije na federativnom principu. Delegacija Pokrajinskog komiteta KPJ za BiH nezadovoljna odgovorom Đilasa, Pijade i Žujovića otišla je na razgovor kod Tita, koji je tih dana boravio i radio u Jajcu na pripremama za održavanje Drugog zasjedanja AVNOJ-a. Đilas je iznio mišljenje da Muslimani nisu i ne mogu biti etnička grupa. Oni su vjerska skupina. Iz toga se vidi da nije postojala ni spoznaja ni razumijevanje historijske geneze etničkog bića muslimanskog naroda. Čolaković i Humo su upoznali Tita sa svojim prijedlogom da Bosna i Hercegovina dobije državno-pravni status federalne jedinice. Tito je podržao taj prijedlog i pri tome iznio svoje stanovište: „Narodi Bosne i Hercegovine su uzeli masovno učešće u narodnooslobodilačkoj i antifašističkoj borbi. U toj borbi su dali velike žrtve. Svojom su borbom za slobodu i ravnopravnost naroda izvojevali pravo da imaju svoju federalnu državnu jedinice ravnopravnu Srbiji i Hrvatskoj” – naveo je profesor Kuka.

Posebna uloga

On ističe da Avdo Humo u savremenoj političkoj historiji Bosne i Hercegovine ima posebnu ulogu, jer je, zajedno sa Rodoljubom Čolakovićem, doprinio da se unutar Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu oblikuje politički koncept o tome da Bosna i Hercegovina u novoj federativnoj Jugoslaviji dobije status federalne državne jedinice. Humo i Čolaković su oblikovali stajalište po kome je Bosna i Hercegovina posebna i specifična historijska teritorijalno-kulturna cjelina.

- Na putu da se tako nešto postigne presudni su bili razgovori Čolakovića i Hume sa Titom u Plahovićima kod Kladnja u julu 1943. godine i u Jajcu, u novembru 1943. godine, pred održavanje Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a. U historiji obnove državnosti Bosne i Hercegovine i njenom razvoju kao narodne i socijalističke republike ravnopravnih naroda unutar federativne Jugoslavije, Avdi Humi pripada posebno mjesto – kaže Kuka.

Zasjedanje ZAVNOBiH-a

Na današnji dan 1943. u Mrkonjić Gradu je počelo zasjedanje ZAVNOBiH-a u čijem radu je učestvovalo 247 delegata. Delegati ZAVNOBiH-a izabrali su i 58 vijećnika za Drugo zasjedanje AVNOJ-a. Na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a usvojena je Rezolucija kao politički dokument koji donosi obnovu državnosti BiH.