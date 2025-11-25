Helez povodom Dana državnosti BiH: Učinit ću sve da OSBiH budu snažnije, sposobnije i modernije

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zukan Helez obilježio je Dan državnosti BiH u Travniku, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen-obilježju "Majka" i Šehidskom mezarju. U obraćanju prisutnima, ministar je podsjetio da je na današnji dan 1943. godine potvrđena ideja koju su generacije nosile u srcu, a to je da je BiH država svih njenih ljudi i da je njena snaga u različitosti, dobroti i pravednosti.

Istakao je da je od velike važnosti da se uvijek sjećamo ZAVNOBiH-a, temelja naše obnovljene državnosti. - U Mrkonjić Gradu, na današnji dan 1943. godine, jasno je rečeno da BiH nije ni bošnjačka, ni srpska, ni hrvatska, već i bošnjačka, i srpska, i hrvatska, i svih onih koji u njoj žive. Ta vizija nadživjela je ratove, podjele i političke izazove. Zbog toga danas s dubokim poštovanjem odajemo počast svim učesnicima tog historijskog zasjedanja. Njihova hrabrost i državničko opredjeljenje obavezuju nas da čuvamo vrijednosti koje su nam ostavili - kazao je Helez.