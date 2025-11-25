Helez povodom Dana državnosti BiH: Učinit ću sve da OSBiH budu snažnije, sposobnije i modernije

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zukan Helez obilježio je Dan državnosti BiH u Travniku, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen-obilježju "Majka" i Šehidskom mezarju.
U obraćanju prisutnima, ministar je podsjetio da je na današnji dan 1943. godine potvrđena ideja koju su generacije nosile u srcu, a to je da je BiH država svih njenih ljudi i da je njena snaga u različitosti, dobroti i pravednosti.
Istakao je da je od velike važnosti da se uvijek sjećamo ZAVNOBiH-a, temelja naše obnovljene državnosti.
- U Mrkonjić Gradu, na današnji dan 1943. godine, jasno je rečeno da BiH nije ni bošnjačka, ni srpska, ni hrvatska, već i bošnjačka, i srpska, i hrvatska, i svih onih koji u njoj žive. Ta vizija nadživjela je ratove, podjele i političke izazove. Zbog toga danas s dubokim poštovanjem odajemo počast svim učesnicima tog historijskog zasjedanja. Njihova hrabrost i državničko opredjeljenje obavezuju nas da čuvamo vrijednosti koje su nam ostavili - kazao je Helez.
Naglasio je da se država može graditi jedino na principima ravnopravnosti, poštovanja i zajedništva.
- U vremenu koje je pred nama, gradimo državu koja će biti pravednija, snažnija i uspješnija, državu u kojoj mladi vide budućnost, a ne prepreku, državu u kojoj se njeguje povjerenje, cijeni rad i razumije da različitost nije teret, već najveća prednost. Nažalost, i danas svjedočimo postojanju politika koje osporavaju ono što je davno potvrđeno, a to je državnost BiH - istakao je.
Helez je poručio da će, sve dok je on na čelu Ministarstva odbrane, učiniti sve da Oružane snage BiH budu snažnije, sposobnije i modernije nego ikada.
- Njihova snaga je jasna poruka svima, da BiH ima ko da čuva - istakao je.
Na kraju obraćanja ministar je u svoje lično ime i u ime Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, svim građanima čestitao Dan državnosti BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.