Mijatović za "Avaz": Slavimo Dan državnosti u Banjoj Luci, uprkos klerofašističkim politikama Dodika

- Uprkos klerofašističkim politikama koje zastupa Milorad Dodik, već četvrtu godinu SDP BiH proslavlja Dan državnosti BiH u Banjoj Luci. Današnja svečana sjednica Glavnog odbora SDP BiH smeta i Dodiku, ali i klerofašistima iz reda Bošnjačkog naroda. Njihovo busanje u 'patriotska' prsa nije ništa drugo nego udar na bosanskohercegovačko evropsko društvo - rekao je za "Avaz".

Zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović reagirao je na poruke Milorada Dodika, koji je obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj nazvao provokacijom.

Naglasio je da političke strukture koje kritikuje, kako s bošnjačke tako i sa srpske strane, žele podjele.

- Oni, s obje strane, žele podijeljenu BiH – Srbi samo sa Srbima, Bošnjaci samo sa Bošnjacima.

Mijatović je istakao da će se protiv takvih politika boriti bez obzira na cijenu.

- Dok sam živ borit ću se protiv toga, dok imam snage govorit ću – isti ste i podjednako loše želite ovoj zemlji - rekao je.

Na kraju je uputio čestitku povodom Dana državnosti svim građanima BiH, uz poruku Dodiku:

- Svim građanima BiH od srca čestitam Dan državnosti jedine nam domovine, a Dodiku kratka poruka – nije ovo tvoj prćija, ovo je zemlja dobrih i čestitih ljudi koji žele da žive skupa u miru.