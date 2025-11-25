Dan državnosti BiH obilježen u Islamabadu, naglašena potreba jačanja bilateralnih veza

Ambasada Bosne i Hercegovine u Islamabadu jučer je obilježila 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine u multimedijalnom centru poznatog Univerziteta Iqra, a program je bio je posvećen upoznavanju studenata i zvanica iz pakistanskog obrazovnog i političkog kruga s jednim od najznačajnijih datuma iz historije Bosne i Hercegovine.

Naglašena je potreba jačanja bilateralnih veza i dugogodišnjeg iskrenog prijateljstva između dvije zemlje. Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se zvanicama i čestitao Dan državnosti Bosne i Hercegovine putem video poruke.

U dvorani multimedijalnog centra Univerziteta Iqra zvanicama su se obratili i ambasador Bosne i Hercegovine u IR Pakistan Emin Čohodarević, profesor Shehryar Khan i urednik magazina "Pakistan u svijetu" Tazeen Akhtar.

U svojim govorima podsjetili su na važnost Dana državnosti i istaknuli da odlični politički odnosi između dvije zemlje počinju dobijati sve snažniju poslovnu, kulturnu i obrazovnu supstancu, saopćeno je iz Ambasade BiH u Islamabadul.