Savez sindikata policijskih organa u BIH: Izmjene Zakona o policijskim službenicima BiH su neprihvatljive

Izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima BiH, koje bi se po hitnoj proceduri trebale naći pred državnim parlamentarcima, nisu prihvatljive za tri sindikata Savezu sindikata policijskih organa u BIH – Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu, Sindikat Granične policije BiH i Sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BIH. Poražavajućim je ocijenjeno da SSPO u BiH uopće nije upoznat sa sadržajem zakona, čime su, kako je saopćeno, prekršene odredbe člana 94 stav 1 Zakona o radu u institucijama BiH, kao i članovi 6 i 7 potpisanog kolektivnog ugovora, kojima je predviđeno da je učešće sindikata u donošenju općih zakonskih i podzakonskih akata i konsultacijama s reprezentativnim Sindikatom obavezno.

- Također, navedene izmjene nisu u skladu s prijedlozima Sindikata Granične policije BiH, Saveza sindikata policijskih organa u BiH, kao i radne grupe koja je formirana i koja je Ministarstvu bezbjednosti BiH uputila tekst izmjena i dopuna ovog zakona, pa se postavlja pitanje zbog čega je radna grupa uopšte formirana. Iz naših dostavljenih prijedloga izbačene su godine do kojih bi policijski službenik mogao nastaviti svoj radni angažman, petogodišnji prosjek prilikom odlaska u penziju, jer je to način kako su entitetska Ministarstva unutrašnjih poslova riješila ovaj problem, te nije jasno definisan sam princip dobrovoljnosti u odlučivanju da li neko može ostati u službi automatski po podnešenom zahtjevu. Uzevši u obzir sve okolnosti, sva tri Sindikata unutar SSPO u BiH smatraju da ove izmjene zakona nisu ni približne onima koje su Sindikati i radna grupa predlagali, da nisu ispunjene norme koje su propisane zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, te je samim tim za nas ovaj prijedlog neprihvatljiv – kazao nam je predsjednik Sindikata GP BiH Dragan Matović.