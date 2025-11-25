Bakir Nakaš: Treba nam novi Tito, ove na vlasti nije briga za narod

Gost specijalnog programa Alfa TV posvećenog Danu državnosti BiH bio je član Upravnog odbora SABNOR-a, veliki humanista, antifašista i doktor, Bakir Nakaš. Govoreći o Danu državnosti ponovo je istakao da je to za njega jedan od najznačajniji datuma.

- Kada čovjek ima priliku da obilježi Dan državnosti onda sigurno ima osjećaj zadovoljstva da je jedan period prošao i da je država na onom nivou na kojem bi trebala da bude. Nažalost, u sadašnjem trenutku nije čovjek toliko zadovoljan koliko smo nekad bili zadovoljni kada je bio živ Josip Broz Tito, kada smo slavili Dan državnosti i bili sretni kada možemo da ga obilježavamo - rekao je Nakaš.

Prokomentarisao je i trenutnu političku i društvenu situaciju.

- Političari su danas presretni ako negiraju i stvaraju negativne razvoje u svakom nivou, negiraju kvalitet BiH, negiraju njenu budućnost, negiraju njen razvoj. Iz tog razloga bi trebalo biti dovoljno pameti kada budu izbori u BiH da biramo one koji imaju želju da BiH bude onakva kakvom smo je željeli. Nažalost, sadašnji trend ove vlasti je takav da je njima samo stalo do njihovog razvoja i boljitka njihovih sljedbenika koji ih hvale i podržavaju, a kako je narodu to njih nije briga.

Na pitanje šta nam treba kako bi BiH bila funkcionalna država, Nakaš odgovara kako nam treba novi Tito.

- Treba nam novi Tito, trebaju nam oni koji su bili spremni i hrabri da kažu “dosta” nekom negativnom razvoju bivše Jugoslavije i BiH. Ja bih najviše volio da se razvije ponovo Jugoslavija - kazao je Nakaš.

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