Sindikat SIPA-e traži da se povuku izmjene Zakona o policijskim službenicima: Postoje ozbiljni rizici

Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) upozorio je na ozbiljne rizike povodom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH.

Navedeni Prijedlog zakona predviđa mogućnost produženja radnog angažmana policijskih službenika koji ostvare 40 godina staža do navršenih 65 godina života.

Iz Sindikata SIPA-e su upozorili na selektivnost i neujednačenu primjenu.

- Predloženo zakonsko rješenje daje široko diskreciono pravo rukovodiocima da odobravaju produženje radnog odnosa pod krinkom 'potreba agencije', bez jasno definisanih i objektivnih kriterija. Ovakav pristup otvara mogućnost subjektivnosti, favorizovanja i neravnopravnog tretmana policijskih službenika, što nije u skladu s principima profesionalnosti i transparentnosti - naveli su.

Dodaju da se daje prednost za rukovodeći kadar, a ne za operativne službenike.

- U praksi se opravdano očekuje da će mogućnost produženja radnog vijeka najčešće koristiti rukovodioci i nosioci visokih činova, dok će policijski službenici koji obavljaju najzahtjevnije terenske i operativne poslove teže doći do takve mogućnosti. Time se stvara dodatna neravnoteža u sistemu i produbljuje postojeće nezadovoljstvo među policijskim kadrom. Tome u prilog ide i postavljena dobna granica od 65 godina života zbog čega se postavlja i logično pitanje - može li policajac od 65 godina efikasno obavljati terenske zadatke - ističu.