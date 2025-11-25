Sindikat SIPA-e traži da se povuku izmjene Zakona o policijskim službenicima: Postoje ozbiljni rizici

Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) upozorio je na ozbiljne rizike povodom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH.
Navedeni Prijedlog zakona predviđa mogućnost produženja radnog angažmana policijskih službenika koji ostvare 40 godina staža do navršenih 65 godina života.
Iz Sindikata SIPA-e su upozorili na selektivnost i neujednačenu primjenu.
- Predloženo zakonsko rješenje daje široko diskreciono pravo rukovodiocima da odobravaju produženje radnog odnosa pod krinkom 'potreba agencije', bez jasno definisanih i objektivnih kriterija. Ovakav pristup otvara mogućnost subjektivnosti, favorizovanja i neravnopravnog tretmana policijskih službenika, što nije u skladu s principima profesionalnosti i transparentnosti - naveli su.
Dodaju da se daje prednost za rukovodeći kadar, a ne za operativne službenike.
- U praksi se opravdano očekuje da će mogućnost produženja radnog vijeka najčešće koristiti rukovodioci i nosioci visokih činova, dok će policijski službenici koji obavljaju najzahtjevnije terenske i operativne poslove teže doći do takve mogućnosti. Time se stvara dodatna neravnoteža u sistemu i produbljuje postojeće nezadovoljstvo među policijskim kadrom. Tome u prilog ide i postavljena dobna granica od 65 godina života zbog čega se postavlja i logično pitanje - može li policajac od 65 godina efikasno obavljati terenske zadatke - ističu.
Navode i blokadu napredovanja mlađih i perspektivnih policajaca.
- Produžavanjem radnog odnosa starijeg i rukovodećeg kadra usporava se ili u potpunosti zaustavlja prirodni proces napredovanja. Mlađi policijski službenici, koji već godinama čekaju mogućnost karijernog razvoja, ponovo ostaju bez prilike za napredovanje, što dovodi do demotivacije i povećanog odlaska u druge organe, odnosno napuštanja policijske službe - saopćili su.
Ističu da Prijedlog zakona ne rješava se ključni problem - nedostatak operativnog policijskog kadra. Navode da iako obrazloženje Prijedloga zakona naglašava dramatičan nedostatak kadra na izvršnim i terenskim pozicijama, sam tekst zakona ne predviđa nikakve mjere koje bi prioritetno štitile upravo te službenike. Time se ne odgovara na najurgentniji operativni izazov s kojim se policijske agencije suočavaju.
- Želimo istaći da tokom izrade Prijedloga zakona nisu konsultovani sindikati policijskih službenika, iako je to zakonom propisana obaveza. Time su prekršene odredbe Zakona o radu (član 94.) i odredbe Kolektivnog ugovora (član 6. i 7.), koje jasno nalažu da se sindikati moraju uključiti u sve procese koji utiču na prava i status zaposlenih. U vezi sa svim navedenim, tražimo od predlagača, gospode Imamovića, Omerovića i Kojovića, da povuku predložene izmjene Zakona te obave konsultacije sa sindikatima, a nakon toga odluče o svojim daljim aktivnostima obzirom da su sva tri sindikata koji predstavljaju uposlene u policijskim agencijama na nivou države protiv ovakvog zakonskog rješenja - zaključili su.