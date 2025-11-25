Mijatović za "Avaz" nakon dojave o bombi: Iza svega stoji Dodik, nakon govora Nikšića morali smo napustiti hotel

Dopremijer FBiH i funkcioner SDP-a BiH iz Banje Luke Vojin Mijatović javio se "Avazu" nakon svečane sjednice Glavnog odbora SDP-a, koja je prekinuta zbog dojave o bombi.

- Imali smo svečanu svjednicu i kada je počela, imali smo dojavu u bombi, MUP je insistirao da se izađe. Naravno, to nema veze s vezom. Predsjednik je samo održao govor na svečanoj sjednici i onda nam je naloženo da napustimo hotel - rekao je Mijatović za "Avaz".

Ističe da je ovo Dodik svojim izjavama još jutros najavio.