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DOPREMIJER FBIH

Mijatović za "Avaz" nakon dojave o bombi: Iza svega stoji Dodik, nakon govora Nikšića morali smo napustiti hotel

Izgleda da je čika Mile malo nervozan, jer gubi podršku, pa se odlučio slati klerofašističke poruke

Vojin Mijatović. Fena

Piše: Sedin Spahic

25.11.2025

Dopremijer FBiH i funkcioner SDP-a BiH iz Banje Luke Vojin Mijatović javio se "Avazu" nakon svečane sjednice Glavnog odbora SDP-a, koja je prekinuta zbog dojave o bombi.

- Imali smo svečanu svjednicu i kada je počela, imali smo dojavu u bombi, MUP je insistirao da se izađe. Naravno, to nema veze s vezom. Predsjednik je samo održao govor na svečanoj sjednici i onda nam je naloženo da napustimo hotel - rekao je Mijatović za "Avaz".

Ističe da je ovo Dodik svojim izjavama još jutros najavio.

- Iza ovog stoji Milorad Dodik, jasna je priča. Mi ćemo održati svake godine ovo, nećemo stati. Nek dojavljuju bombe, nek šalju ove Ćacije, kao što su prije dvije godine poslali svoje idiote, mi ćemo svoje nastaviti. Ako na taj način misle da guše BiH, grdno su se prevarili - istakao je Mijatović za "Avaz".

Inače, SDP već godinama u Banjoj Luci održava sjednice povodom Dana državnosti.

- Pet godina mi ovo obilježavamo, prve dvije godine su bile normalne, treće godine smo imali proteste četnika, kada su nam zabranili, prošle godine je sve bilo normalno, izgleda da je čika Mile malo nervozan, jer gubi podršku, pa se odlučio slati klerofašističke poruke. Jasno je sve kao dan - podjednako SDP smeta i Miloradu Dodiku i Bakiru Izetbegoviću, nažalost ništa neočekivano - zaključio je Mijatović za "Avaz".

# VOJIN MIJATOVIĆ
# SDP BIH
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