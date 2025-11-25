Održan svečani prijem u Vijećnici povodom Dana državnosti BiH, prisustvovale brojne zvanice

U Vijećnici je održan svečani prijem povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine koji organiziraju članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović. Direktan prijenos ste mogli pratiti na portalu "Avaz.ba".

18:53 Nakon programa dječijeg hora, prijem je završen. Treba naglasiti je u Vijećnici bio i američki kongresmen i bivši gradonačelnik Dejtona Majk Tarner. 18:50 Govor je održao i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović. Možete ga pročitati ovdje. 18.34 Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić se obratio u Vijećnici. Kompletan govor možete pročitati ovdje. 18:27 Sve zvanice su pristigle u Vijećnicu, a sada počinje program. 18:22 U Vijećnicu je pristigao i načelnik Starog Grada Irfan Čengić. 18:19 Tu su i zvaničnici SDP-a Jasmin Imamović i Elvir Karajbić.

18:15 U Vijećnici se nalaze i članovi CIK-a Suad Arnautović i Željko Bakalar. Pristigao je i predsjednik NiP-a Elmedin Konaković. 18:13 Dan državnosti u Vijećnici će obilježiti i ratni član Predsjedništva BiH Ejup Ganić, kao i direktor KCUS-a Alen Pilav. 18:10 Pristigla je i delegacija DF-a iz Predstavničkog doma PFBiH, a koju čine Alma Kratina i Hajrudin Žilić, a iz Doma naroda tu Marijela Hašimbegović.