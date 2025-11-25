Održan svečani prijem u Vijećnici povodom Dana državnosti BiH, prisustvovale brojne zvanice

U Vijećnici je održan svečani prijem povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine koji organiziraju članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović.
Direktan prijenos ste mogli pratiti na portalu "Avaz.ba".
SARAJEVO
Na zasjedanju ZAVNOBiH-a usvojena je Rezolucija u kojoj poručeno da BiH nije ni srpska ni hrvatska ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska
U Vijećnici je održan svečani prijem povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine koji organiziraju članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović.
Direktan prijenos ste mogli pratiti na portalu "Avaz.ba".
18:53 Nakon programa dječijeg hora, prijem je završen. Treba naglasiti je u Vijećnici bio i američki kongresmen i bivši gradonačelnik Dejtona Majk Tarner.
18:50 Govor je održao i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović. Možete ga pročitati ovdje.
18.34 Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić se obratio u Vijećnici. Kompletan govor možete pročitati ovdje.
18:27 Sve zvanice su pristigle u Vijećnicu, a sada počinje program.
18:22 U Vijećnicu je pristigao i načelnik Starog Grada Irfan Čengić.
18:19 Tu su i zvaničnici SDP-a Jasmin Imamović i Elvir Karajbić.
18:15 U Vijećnici se nalaze i članovi CIK-a Suad Arnautović i Željko Bakalar. Pristigao je i predsjednik NiP-a Elmedin Konaković.
18:13 Dan državnosti u Vijećnici će obilježiti i ratni član Predsjedništva BiH Ejup Ganić, kao i direktor KCUS-a Alen Pilav.
18:10 Pristigla je i delegacija DF-a iz Predstavničkog doma PFBiH, a koju čine Alma Kratina i Hajrudin Žilić, a iz Doma naroda tu Marijela Hašimbegović.
18:07 U Vijećnici su brojni političari, poput predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Kemala Ademovića, premijera USK Mustafe Ružnića.
18:05 Pristigli su i brojni predstavnici iz religijskog života, poput Jakoba Fincija.
18:00 Brojne zvanice pristižu Vijećnicu. U Vijećnici su brojni ambasadori, a među njima i otpravnik poslova u ambasadi SAD Džon Ginkel. Tu je i šef delegacije EU u BiH Luiđi Soreka, kao i britanski ambasador Džulijan Rajli. U Vijećnici je i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Na prijemu je i srebreni paraolimpijac Ismail Barlov.
17:53 25. novembar je najznačajniji datum u historiji Bosne i Hercegovine, jer je od toga datuma nakon više od 400 godina obnovljena, ne samo njena državnost, nego i država i njena državotvorna struktura.
Uspostavljena je kao ravnopravna jugoslavenska republika u svojim historijskim granicama, pri čemu je državnost građena u okvirima Jugoslavije kao međunarodno priznate države.
Na Prvom zasjedanje ZAVNOBiH-a usvojena je Rezolucija na kojoj je definirano da narodi BiH hoće da njihova zemlja, koja nije ni srpska ni hrvatska ni muslimanska nego i srpska i hrvatska i muslimanska, bude slobodna i zbratimljena te se konstatuje kako će narodi Bosne i Hercegovine učestvovati ravnopravno sa ostalim našim narodima u izgradnji narodne demokratske federativne Jugoslavije.
Ova Rezolucija je oživotvorila bosanskohercegovačku državnost te je nastavljena izgradnja državnih institucija Bosne i Hercegovine. Djelovali su zakonodavni odbori, Zemaljska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njegovih pomagača, Vjerska komisija i tako dalje.
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