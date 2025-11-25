Posebna čast za članove Predsjedništva BiH: Američki kongresmeni prisustvovali prijemu povodom Dana državnosti

Posebna čast predsjedavajućem Predsjedništva BiH Željku Komšiću i članu Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću tokom večerašnjeg prijema povodom Dana državnosti BiH bila je to što su američki kongresmeni prisustvovali.
Podsjećamo, riječ je o Majku Tarneru, bivše gradonačelniku Dejtona i Donaldu Norkrosu, koji su jučer stigli u Sarajevo.
Oni su jučer održali sastanak s visokim predstavnikom, a danas u toku dana i posebne sastanke s članovima Predsjedništva BiH. Također, veliko priznanje uručeno je sinoć Majku Tarneru, bivšem gradonačelniku Dejtona, koji je dobio priznanje počasno srce Sarajeva.
Inače, Tarner je rođen 1960. godine, a na poziciji gradonačelnika Dejtona bio je od 1994. do 2002. godine, a od 2023. godine ulazi u Kongres. Član je Republikanske stranke.
Obrazovao se na Ohio Northern University (BA), Case Western Reserve University (JD) i University of Dayton (MBA), a nedavno je stekao doktorat iz liberalnih studija na Georgetownu. Poznat je po snažnim stavovima u području nacionalne sigurnosti i bio je predsjednik Odbora za obavještajne poslove od 2023. do 2025. godine.
Donald Norkros je rođen 1958. godine, a za razliku od kolege Tarnera, on je dio Demokrata. Prije politike je bio poznat po sindikalnom aktivizmu.
Godine 2010. izabran je u Generalnu skupštinu Nju Džerzija, potom u Državni senat, a od 2014. predstavlja 1. kongresni okrug Nju Džerzija u Zastupničkom domu SAD. Fokusira se na prava radnika, povećanje minimalne plaće i unapređenje obrazovanja i sigurnosti.