Posebna čast za članove Predsjedništva BiH: Američki kongresmeni prisustvovali prijemu povodom Dana državnosti

Posebna čast predsjedavajućem Predsjedništva BiH Željku Komšiću i članu Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću tokom večerašnjeg prijema povodom Dana državnosti BiH bila je to što su američki kongresmeni prisustvovali. Podsjećamo, riječ je o Majku Tarneru, bivše gradonačelniku Dejtona i Donaldu Norkrosu, koji su jučer stigli u Sarajevo.

Oni su jučer održali sastanak s visokim predstavnikom, a danas u toku dana i posebne sastanke s članovima Predsjedništva BiH. Također, veliko priznanje uručeno je sinoć Majku Tarneru, bivšem gradonačelniku Dejtona, koji je dobio priznanje počasno srce Sarajeva. Inače, Tarner je rođen 1960. godine, a na poziciji gradonačelnika Dejtona bio je od 1994. do 2002. godine, a od 2023. godine ulazi u Kongres. Član je Republikanske stranke.