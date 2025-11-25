Američki kongresmeni s Bećirovićem i Komšićem: Južna interkonekcija važna za energetsku sigurnost BiH

Kongresmeni Majkl Tarner i Donald Norkros danas su se, u odvojenim susretima, sastali s predsjedavajućim Predsjedništva BiH Željkom Komšićem i članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem.
AMERIČKA DELEGACIJA
Američka delegacija je ponovo potvrdila posvećenost Sjedinjenih Američkih Država teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH
Američka delegacija s Komšićem. Platforma X
Kongresmeni Majkl Tarner i Donald Norkros danas su se, u odvojenim susretima, sastali s predsjedavajućim Predsjedništva BiH Željkom Komšićem i članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem.
Američka delegacija je ponovo potvrdila posvećenost Sjedinjenih Američkih Država teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, kroz promicanje mira, sigurnosti i zajedničkog prosperiteta za sve građane zemlje.
Delegacija je također istakla značaj izgradnje Južne interkonekcije kako bi se osigurala energetska sigurnost BiH.
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