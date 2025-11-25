Američki kongresmeni s Bećirovićem i Komšićem: Južna interkonekcija važna za energetsku sigurnost BiH

Kongresmeni Majkl Tarner i Donald Norkros danas su se, u odvojenim susretima, sastali s predsjedavajućim Predsjedništva BiH Željkom Komšićem i članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem.

Američka delegacija je ponovo potvrdila posvećenost Sjedinjenih Američkih Država teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, kroz promicanje mira, sigurnosti i zajedničkog prosperiteta za sve građane zemlje.