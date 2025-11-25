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AMERIČKA DELEGACIJA

Američki kongresmeni s Bećirovićem i Komšićem: Južna interkonekcija važna za energetsku sigurnost BiH

Američka delegacija je ponovo potvrdila posvećenost Sjedinjenih Američkih Država teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH

Američka delegacija s Komšićem. Platforma X

M. Až.

25.11.2025

Kongresmeni Majkl Tarner i Donald Norkros danas su se, u odvojenim susretima, sastali s predsjedavajućim Predsjedništva BiH Željkom Komšićem i članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem.

Američka delegacija je ponovo potvrdila posvećenost Sjedinjenih Američkih Država teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, kroz promicanje mira, sigurnosti i zajedničkog prosperiteta za sve građane zemlje.

Delegacija je također istakla značaj izgradnje Južne interkonekcije kako bi se osigurala energetska sigurnost BiH.

# ŽELJKO KOMŠIĆ
# DENIS BEĆIROVIĆ
# MICHAEL TURNER
# AMBASADA SAD U BIH
# DONALD NORCROSS
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