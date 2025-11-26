Zbog većeg odrona zatvorena dionica magistralne ceste Jablanica-Blidinje

Zbog većeg odrona, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica magistralne ceste M-17.5 Jablanica-Blidinje.

Zbog izlijevanja rijeke, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Kupres, u naselju Poriče. Vozila se usmjeravaju kroz naselje Čipuljić.

- Snijeg slabog do umjerenog inteziteta pada u višim planinskim predjelima zapadne i jugozapadne Bosne i zadržava se na kolovozu. Izdvajamo putne pravce: Bosanski Petrovac-Drvar (Oštrelj), Livno-Glamoč-Mlinište i Kupres-Šuica-Livno.

Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima: Bosansko Grahovo-Drvar, Ormanica-Gradačac, Živinice-Banovići-Ribnica i Živinice-Kladanj.

Skrećemo pažnju na učestale odrone kamenja na kolovoz, kao i na oboreno granje ili stabla, uslijed jakih udara vjetra.

Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na put ne krećite bez zimske opreme - navode iz BIHAMK-a.

Sanacija klizišta

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni i na dionicama: Semizovac-Olovo, Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada su kratkotrajna.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).