Bećirović s američkim kongresmenima: Južna interkonekcija će donijeti ekonomski razvoj BiH

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s američkim kongresmenima Mikeom Turnerom i Donaldom Norcrossom u sklopu njihove posjete Bosni i Hercegovini.

U konstruktivnom razgovoru potvrđeni su odlični prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Bećirović je zahvalio na kontinuiranoj i snažnoj podršci SAD-a nezavisnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Istakao je da mnogi ključni uspjesi Bosne i Hercegovine u proteklim decenijama ne bi bili mogući bez dosljedne i snažne podrške SAD-a.

Također, Bećirović je istakao važnost intenziviranja aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta Južne gasne interkonekcije, koji je od strateške važnosti za Bosnu i Hercegovinu, ali i za širu regiju. Naglasio je da ga posebno ohrabruje napredak koji je postignut u posljednjem periodu, te da će izgradnja Južne interkonekcije doprinijeti sveukupnom ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Tokom razgovora, Bećirović je posebno ukazao na značaj Ureda visokog predstavnika (OHR) i Ustavnog suda BiH, što se posebno potvrdilo tokom 2025. godine. Istakao je da su OHR i Ustavni sud BiH ključni faktori zaštite ustavnog poretka i provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da svaki pokušaj njihovog osporavanja predstavlja direktan udar na stabilnost, mir i pravni poredak države.

Američki kongresmeni Turner i Norcross naglasili su snažnu podršku SAD-a Bosni i Hercegovini. Ponovili su opredijeljenost za jačanje sveukupne saradnje, a posebno energetske sigurnosti i ekonomskih veza dvije države.

Bećirović i američki kongresmeni ocijenili su da je neophodno nastaviti intenzivnu saradnju i produbljivanje strateškog partnerstva sa SAD u narednom periodu, što je u funkciji stabilnosti, sigurnosti i euroatlantske budućnosti Bosne i Hercegovine.