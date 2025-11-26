Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OŠTRA OSUDA

Klub vijećnika Koalicije za Mostar o paljevini vozila Kordiću: Ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljan udar na sigurnost

Pozivamo nadležne policijske i sigurnosne strukture da što hitnije rasvijetle ovaj slučaj, piše u saopćenju

Klub vijećnika Koalicije za Mostar. Press služba

A. O.

26.11.2025

Klub vijećnika Koalicije za Mostar najoštrije osuđuje paljevinu službenog automobila Grada Mostara koji koristi gradonačelnik Mario Kordić.

- Ovakvi incidenti, koji se posljednjih mjeseci ponavljaju u našem gradu, predstavljaju ozbiljan udar na sigurnost, javni red i društvenu stabilnost. Paljevina vozila koje koristi gradonačelnik nije samo napad na pojedinca, već i direktan atak na institucije Grada Mostara.

Svaki oblik nasilja, prijetnji ili pritisaka prema izabranim zvaničnicima i predstavnicima institucija je neprihvatljiv. Bez obzira, javni i lični rad gradonačelnika i svih nosilaca javnih funkcija ne smije biti meta ovakvih djela. Takvi postupci stvaraju atmosferu straha i doprinose stvaranju narativa mržnje, što je neprihvatljivo u demokratskom društvu - navodi se u saopćenju.

- Pozivamo nadležne policijske i sigurnosne strukture da što hitnije rasvijetle ovaj slučaj, identifikuju počinioce i poduzmu sve mjere kako bi se slični događaji u budućnosti spriječili.

Klub vijećnika Koalicije za Mostar je u prethodnom periodu, u više navrata, ukazivao na narušenu sigurnosnu situaciju te pozivao nadležne institucije na poduzimanje preventivnih mjera, s ciljem sprječavanja ovakvih ili sličnih incidenata - navodi se. 

# PALJEVINA AUTOMOBILA
# MOSTAR
# KLUB VIJEĆNIKA KOALICIJE ZA MOSTAR
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.