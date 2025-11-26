Klub vijećnika Koalicije za Mostar o paljevini vozila Kordiću: Ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljan udar na sigurnost

Klub vijećnika Koalicije za Mostar najoštrije osuđuje paljevinu službenog automobila Grada Mostara koji koristi gradonačelnik Mario Kordić.

- Ovakvi incidenti, koji se posljednjih mjeseci ponavljaju u našem gradu, predstavljaju ozbiljan udar na sigurnost, javni red i društvenu stabilnost. Paljevina vozila koje koristi gradonačelnik nije samo napad na pojedinca, već i direktan atak na institucije Grada Mostara.

Svaki oblik nasilja, prijetnji ili pritisaka prema izabranim zvaničnicima i predstavnicima institucija je neprihvatljiv. Bez obzira, javni i lični rad gradonačelnika i svih nosilaca javnih funkcija ne smije biti meta ovakvih djela. Takvi postupci stvaraju atmosferu straha i doprinose stvaranju narativa mržnje, što je neprihvatljivo u demokratskom društvu - navodi se u saopćenju.