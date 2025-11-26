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INTENZIVNE PADAVINE

Načelnik Bugojna Edin Mašić za "Avaz": Sinoć je bilo kritično, situacija se danas postepeno smiruje

Sve je to uglavnom u podrume i u dvorišta, tako da nije bilo evakuacija, rekao je Mašić

Mašić: Sinoć je bilo kritično. Ustupljena fotografija / Bugojno danas

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

26.11.2025

Zbog intenzivnih padavina i naglog otapanja snijega poplavljeno je 12 kuća na području općine Bugojno. Prema riječima načelnika općine Edina Mašića, situacija se od jutros postepeno smiruje.

- Sinoć je stvarno bilo kritično. Negdje do 2.30 smo svi bili na terenu, a jutros već kiša prestaje i rijeke se vraćaju u korito. Iz korita se izlila rijeka Porićnica, jer na visini je bilo i pola metra snijega. Čovjek kaže da mu je za tri minute napunilo garažu. To je nevjerovatno kakva je bujica naletjela - kazao je Mašić za "Avaz".

Rijeka Poričnica poplavila je deset kuća, dok je Bunta izazvala probleme u dva stambena objekta.

- Sve je to uglavnom u podrume i u dvorišta, tako da nije bilo evakuacija. Svi su bili u svojim kućama, pripravni, a na terenu su konstantno i vatrogasci, civilna zaštita i policija. Cijelu noć smo obilazili kritična mjesta i izdržali smo. Imamo samo problem u mjesnoj zajednici Poriće gdje nam je jedan most začepljen - dodaje Mašić.

# POPLAVE
# BUGOJNO
# EDIN MAŠIĆ
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