Načelnik Bugojna Edin Mašić za "Avaz": Sinoć je bilo kritično, situacija se danas postepeno smiruje

Zbog intenzivnih padavina i naglog otapanja snijega poplavljeno je 12 kuća na području općine Bugojno. Prema riječima načelnika općine Edina Mašića, situacija se od jutros postepeno smiruje.

- Sinoć je stvarno bilo kritično. Negdje do 2.30 smo svi bili na terenu, a jutros već kiša prestaje i rijeke se vraćaju u korito. Iz korita se izlila rijeka Porićnica, jer na visini je bilo i pola metra snijega. Čovjek kaže da mu je za tri minute napunilo garažu. To je nevjerovatno kakva je bujica naletjela - kazao je Mašić za "Avaz".