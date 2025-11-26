Opet problemi u HNK: Zbog obilnih padavina zatvoreni putevi od Jablanice prema Blidinju i kroz Neretvicu u Buturović Polju

Usljed obilnih padavina u protekla 24 sata došlo je do naglog rasta vodostaja rijeke Neretve i njenih pritoka duž cijelog toka od Glavatičeva do Gabele u Hercegovini.

Prema podacima Operativnog centra Uprave civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona na rijeci Trebižat na snazi su vanredne mjere odbrane od poplava.

Na rijekama Neretvi u Glavatičevu, Buni Radobolji na snazi su redovne mjere obrane od poplava.

U Drežnici, sjeverno od Mostara je prijavljeno izlijevanje vode na cestu ispod kupališta, a tokom noći u Novom Naselju je jedna porodica evakuisana.

Pero Pavlović, portparol Vlade HNK i CZ HNK, kazao je za "Avaz" da prema novim informacijama iz OC CZ Grada Mostara nema drugih, ozbiljnijih, poteškoća na području Drežnice.

- Drugih problema i poteškoća ima kao što je to inače kada su ozbiljnije padavine, od Glavatičeva do Trebižata, a što se tiče Jablanice dobili smo informaciju da je zbog odrona na prometnici Jablanica-Blidinje zatvorena za promet cesta za sva vozila. Ima li negdje ozbiljnijih poteškoća ne mogu ni potvrditi ni demantirati, jer u ovom trenutku nemam takvih saznanja - kazao je Pavlović.

Dodao je da su na području Jablanice, posebno dijelova koja su prošle godine bila pogođena katastrofalnim poplavama, poduzete preventivne mjere te da su ekipe konstantno obilazile ugrožena područja.

S druge strane, prema informacijama koje su objavljene na Fb stranici Buturović Polje, obilne padavine tokom noći stvorile su značajne probleme na području Mjesne zajednice „Neretvica“, prvenstveno regionalnom putu R-437 i nekoliko stambenih objekata.

Tako je ponovo u prekidu, navedeno je, saobraćaj prema gornjem dijelu doline Neretvice.

-Nova trasa regionalnog puta, na potezu od Košpine luke do Srijanskog (Džanića) mosta, oštećena je na više mjesta i ponovo je onemogućeno odvijanje saobraćaja - navedeno je.