Počela posebna sjednica NSRS o drugom rebalansu budžeta RS

U Narodnoj skupštini Republike Srpske počela je 28. sjednica na zahtjev Vlade RS o prijedlogu drugog rebalansa budžeta RS i o dugoročnom zaduženju.

Prema predloženom rebalansu, budžet RS je veći za 260 miliona KM u odnosu na prvi rebalans koji je usvojen u junu ove godine, i iznosi 6 milijardi i 750 miliona KM

Budžetski prihodi planirani su u iznosu od 5,47 milijardi KM, a rashodi od 5,4 milijarde KM.

- Razlozi za utvrđivanje rebalansa su povećanje penzija, invalidnina, boračkih primanja, a i drugih promjena na prihodnoj i rashodnoj strani budžeta - rekla je Zora Vidović, ministarka finansija RS.

Pred poslanicima je Prijedlog odluke o povećanju dugoročnog zaduženja sa 862 miliona KM na milijardu i 81 milion KM. Razlog za povećanje zaduženja je, kako je navela Vidović, velika otplata dugova koji iznose više od 1,1 milijardi KM.