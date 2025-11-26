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BANJA LUKA

Počela posebna sjednica NSRS o drugom rebalansu budžeta RS

Razlozi za utvrđivanje rebalansa su povećanje penzija, invalidnina, boračkih primanja, a i drugih promjena na prihodnoj i rashodnoj strani budžeta

NSRS. NSRS

FENA

26.11.2025

U Narodnoj skupštini Republike Srpske počela je 28. sjednica na zahtjev Vlade RS o prijedlogu drugog rebalansa budžeta RS i o dugoročnom zaduženju.

Prema predloženom rebalansu, budžet RS je veći za 260 miliona KM u odnosu na prvi rebalans koji je usvojen u junu ove godine, i iznosi 6 milijardi i 750 miliona KM

Budžetski prihodi planirani su u iznosu od 5,47 milijardi KM, a rashodi od 5,4 milijarde KM.

- Razlozi za utvrđivanje rebalansa su povećanje penzija, invalidnina, boračkih primanja, a i drugih promjena na prihodnoj i rashodnoj strani budžeta - rekla je Zora Vidović, ministarka finansija RS.

Pred poslanicima je Prijedlog odluke o povećanju dugoročnog zaduženja sa 862 miliona KM na milijardu i 81 milion KM. Razlog za povećanje zaduženja je, kako je navela Vidović, velika otplata dugova koji iznose više od 1,1 milijardi KM.

# NSRS
# BUDŽET
# BANJA LUKA
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