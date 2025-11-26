Sindikat uposlenika RTV FBiH poziva na zaštitu pravne i socijalne sigurnosti radnika RTV FBiH

Samostalni sindikat uposlenika RTV FBiH se zalaže za maksimalnu zaštitu pravne i socijalne sigurnosti radnika RTV Federacije BiH te poziva da se finansijski problemi u RTV domu nikako ne prelamaju preko leđa uposlenika RTV Federacije BiH - saopćeno je iz tog sindikata povodom sutrašnjeg protesta za spas BHRT-a.

Traže da se poštuju profesionalna postignuća i standardi utemeljeni na pozitivnim EU vrijednostima Javnih RTV servisa.

- Još jednom naglašavamo kako smo strpljivim i marljivim radom uz minimalne plaće i maksimalne uštede uspjeli svi zajedno programe učiniti i održati održivim i to u raznim kriznim situacijama, s kojima smo, nažalost, svi zajedno izloženi. Zato iznosimo našu molbu i stav da se nikako i nikada preko leđa uposlenika RTV Federacije BiH ne ispravljaju druge nezakonitosti, te umjesto pritiska na Upravu RTRS-a da se vrate nagomilani dugovi po osnovi prikupljanja RTV takse, bojimo se da se to pokušava 'namiriti' oduzimanjem sredstava i prava na rad uposlenicima RTV Federacije BiH i BHRT-a - upozoravaju iz sindikata u saopćenju.

Poručuju da radnici RTV Federacije BiH očekuju pravedan rast svojih primanja te očekivane i normalne poticaje od institucija Federacije BiH, kako bi mogli slobodno i profesionalno nastaviti raditi i naplatiti svoje pošteno zarađene plaće, a koje će redovno pratiti rast troškova života.

Istovremeno, izražavaju podršku radnicima BHRT-a da se osigura nastavak rada uz redovnu isplatu svih primanja.

- Iskuzujemo našu solidarnost uz želju da sutrašnji protest dovede do najboljih rezultata za sve radnike BHRT-a i za bolje uslove rada u našem dragom RTV domu – za sve nas zajedno te pravedno za Javne RTV servise Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu - navodi se u saopćenju Samostalnog sindikata uposlenika RTV Federacije BiH.