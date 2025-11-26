VSTVBiH: Borba protiv rodno uvjetovanog nasilja kroz kontinuirano unaprjeđenje pravosuđa

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) i ove godine podržava provedbu kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“, kao i sve aktivnosti usmjerene na borbu protiv različitih oblika rodno uvjetovanog nasilja.

Dopredsjednica VSTV-a BiH Sanela Gorušanović-Butigan istaknula je tokom obraćanja medijima na današnjoj sjednici VSTV-a BiH da Vijeće kroz svoj rad kontinuirano pokazuje predanost borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja te da će nastaviti raditi na unaprjeđenju položaja žena žrtava nasilja u pravosudnom sistemu.

Dosljedna i učinkovita primjena

Pozdravljeni su i važni zakonodavni iskoraci u Federaciji BiH, koji postavljaju temelje za učinkovitije procesuiranje počinitelja i pružanje kvalitetnije zaštite žrtvama. Riječ je o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona FBiH te novom Zakonu o zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji FBiH.

Vijeće je već poduzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se osigurali preduvjeti za dosljednu i učinkovitu primjenu novog Zakona, te će i dalje doprinositi jačanju institucionalnog odgovora na rodno uvjetovano nasilje.

Provedbom Strategije za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, sudovi i tužiteljstva dodatno jačaju svoje kapacitete u području promicanja rodne ravnopravnosti, kao ključnog preduvjeta za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja.

Kao i prethodnih godina, Vijeće kontinuirano radi na osiguravanju jednakih radnih uvjeta u pravosudnim institucijama, bez obzira na spol ili rod, te na stvaranju profesionalnog, zdravog i dostojanstvenog radnog okruženja kroz prevenciju i sprječavanje seksualnog i rodno uvjetovanog uznemiravanja. U tom kontekstu, na prijedlog VSTV-a BiH, u okviru programa entitetskih centara za edukaciju sudaca i tužilaca održana je obuka za savjetnice i savjetnike za prevenciju seksualnog i rodno uvjetovanog uznemiravanja u pravosuđu BiH.

Rodna ravnopravnost

VSTVBiH svoju podršku borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja najvećim dijelom pruža kroz aktivnosti projekta „Unaprjeđenje učinkovitosti sudova i odgovornosti sudaca i tužilaca u BiH“, koji se provodi uz podršku Vlade Švedske. Projektne aktivnosti usmjerene su na promicanje rodne ravnopravnosti u pravosuđu te na osiguravanje podrške ranjivim skupinama, uključujući žene žrtve nasilja, u kontaktu s pravosudnim institucijama.

Globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“ započela je 25. novembra – Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. decembra – Međunarodnim danom ljudskih prava, čime se dodatno naglašava da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava - saopćeno je iz VSTV-a BiH.