Stanivuković provocira Dodika: Je li ovo tročlano Predsjedništvo RS?

Da li je ovo tročlano Predsjedništvo Republike Srpske?, upitao je predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković, komenarišući fotografiju na kojoj su sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, Ana Trišić Babić, Sinića Karan i Milorad Dodik.

- Zašto od Republike Srpske prave BiH protiv koje se toliko bore? Tri “predsjednika” na sastanku kod Viktora Orbana, a niti jedan sa legitimitetom. Dodik koji je prihvatio da nije predsjednik; Ana Trišić Babić koju su slučajno “pronašli na ulici“ i postavili za v.d predsjednika Srpske i Karan kojem nije potvrđena niti pobjeda, a kamoli mandat - navodi Stanivuković.