Halilagić: Oružane snage su snaga na koju se građani uvijek mogu osloniti

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić prisustvovao je danas svečanom obilježavanju 20. godišnjice od osnivanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, upriličenom u kasarni "Dubrave“ kod Tuzle. Bila je to prilika da se oda priznanje ulozi Oružanih snaga u izgradnji sigurnosti, stabilnosti i ukupnog društvenog razvoja BiH.

Podrška projektima

- Izrazili smo našu nedvosmislenu spremnost da budemo podrška svim projektima Oružanih snaga i NATO štaba ovdje na području Tuzlanskog kantona, gdje su naše nadležnosti i gdje možemo najviše doprinijeti - kazao je Halilagić.

Zahvalio je pripadnicima Oružanih snaga BiH na kontinuiranoj saradnji i pomoći, posebno u trenucima prirodnih nepogoda i akcijama spašavanja, naglasivši da je "njihov doprinos neprocjenjiv i vidljiv u svakom dijelu Bosne i Hercegovine“.

Iako se radilo o svečanom trenutku, Halilagić je istaknuo i pitanje vojne imovine, naglašavajući da postojeći status imovine koju koristi Međunarodni aerodrom Tuzla predstavlja ozbiljno ograničenje za brži razvoj tuzlanske zračne luke.

- Zamolili smo oficire i starješine Oružanih snaga da nam pomognu u rješavanju ovog pitanja, koje je od strateškog značaja ne samo za Tuzlanski kanton, već i za Bosnu i Hercegovinu, pa i cijeli region - poručio je premijer.

Historijska građa

Podsjetio je i da je u toku realizacija inicijative da se uspostavi muzej 2. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH, koji bi čuvao i prezentirao historijsku građu iz obrambeno–oslobodilačkog rata 1992–1995. godine.

Na kraju, je Halilagić još jednom iskazao duboku zahvalnost pripadnicima Oružanih snaga BiH za sve što čine za građane u mirnodopskim okolnostima — od spašavanja i pomoći u elementarnim nepogodama, do svakodnevnih aktivnosti koje doprinose sigurnosti i dobrobiti društva.

- Oružane snage su institucija na koju se građani Bosne i Hercegovine uvijek mogu osloniti – saopćeno je iz Odjela za informisanje Vlade TK.