Krišto: Naredne sedmice na dnevnom redu zakoni o VSTV-u i Sudu, usvojena odluka za put Hum-Šćepan Polje

Predsjedavajuća VIjeća ministara Borjana Krišto kazala je nakon sjednice Vijeća ministara BiH zahvalila je svima na usvajanju budžeta, što je jako važno za uposlene u institucijama BiH.

Operativna sredstva

- U pravljenju smo drugog budžeta smo uputili 1.000 KM naknade za uposlene u institucijama, donijeli smo odluku da ta sredstva budu operativna. Otvorili smo osnove za sklapanje Sporazuma za rehabilitaciju postojeće infrastrukture, vezano za rekonstrukciju cesta na dionici Hum-Šćepan Polje. To će biti doprinos ekonomskom i turističkom smislu. Usvojili smo još jedan Sporazum, a to je za rehabilitaciju magistralnih cesta u FBiH, a bit će tu i 70 miliona zajma od EBRD-a. Želim naglasiti da sam danas stavila fokus na sljedeću sjednicu Vijeća ministara 2. decembra. Informirala sam ih vezano za Samit u Tirani i da je reformska agenda prihvaćena, da će do kraja stići do nas. Od ratifikacije dva sporazuma ovisit će povlačenje prve tranše od 60 miliona za BiH. Drugog decembra ćemo na dnevnom redu imati Zakon o VSTV-u i Zakon o Sudu. S ministrom pravde sam u stalnim komunikacijama, Zakon o VSTV-u je već na e-konsultacijama - rekla je Krišto.

Dodala je da nema vremena za čekanje, da moramo raditi na reformama.

- Možemo poslati pozitivnu poruku nakon Reformske agende, kako bi imali prvu međuvladinu konferenciju vrlo brzo. Nadam se da ćemo brzo imati sve, da ćemo napraviti iskorak - kazao je.

Stanje na BHRT-u

Na pitanje o finansijskom stanju u BHRT-u, Krišto je kazala da podržava stabilan javni servis, no da postoji stav iz RS da to ne može biti dio budžeta.

- Oni govore da sve te institucije ne trebaju biti budžetski korisnik, ali se mora uraditi sve da se dođe do stabilizacije finansijske situacije, kako bi se sve to riješilo - poručila je Krišto.

Navela je da nema negativnog raspoloženja, a da će svi izjašnjavanjem pokazati da li su za nastavak reformskog puta.

- Nama je obaveza da usvojimo Ured glavnog pregovarača, ne bih govorila o imenima, bitno je da imenujemo glavnog pregovarača i dva zamjenika. Oni koji govore da neće podržati kandidata SNSD-a, moraju se provoditi reforme, ne možemo ignorirati volju iz RS. Šta ako imenujemo ljude po nečijoj želji, s kime će ta osoba razgovarati - pitala je.