Raspisan novi tender: Aerodrom Sarajevo promociju plaća 130.000 KM

Međunarodni aerodrom Sarajevo za usluge promocije izdvaja 130.000 KM, saznaje „Dnevni avaz“.

Najprije je raspisan tender ove vrijednosti koji je poništen nakon ulaganja žalbe jedne sarajevske agencije. Ubrzo je raspisan i novi otvoreni postupak javne nabavke koji je u toku.

Međutim, Međunarodni aerodrom Sarajevo je, kako se čini iz tenderske dokumentacije, poprilično suzio mogućnost apliciranja uvjetom da ponuđač mora imati iskustva u promociji firme koja se bavi sektorom transporta. Dodatno, uvjetovana je i visina ugovora.

Od aplikanta se, naime, zahtijeva potvrda o dobrom izvršenju posla kojom se dokazuje da je ponuđač „uspješno realizovao jedan ugovor promocije privrednog subjekta koji se bavi uslugama iz sektora transporta, ukupne vrijednosti ne manje od 130.000 KM bez PDV-a u posljednje tri godine“.

Ukoliko se žalbe ne ponove, dobitnik ugovora bit će poznat u decembru. Izabrana agencija će tokom naredne godine preuzeti kompletan set produkcijskih aktivnosti, uključujući pisanje saopćenja za javnost.