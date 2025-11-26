Helez odbio dozvoliti mađarskom funkcioneru Sijartu da sleti u Banju Luku: Godinama podržava Dodika

Ministar odbrane BiH Zukan Helez odbio je dati saglasnost za slijetanje vojnog aviona Mađarske na Aerodrom Banja Luka, u kojem je trebao doputovati mađarski ministar vanjskih poslova Petera Sijarta (Péter Szijjártó).

- Godinama unazad, mađarski premijer Viktor Orban (Orbán) i ministar Sijarto pružaju otvorenu podršku bivšem predsjedniku administrativnog dijela BiH, RS, Miloradu Dodiku, u njegovim djelovanjima koja potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine.

Također, Mađarska strana nije dostavila nikakvo jasno objašnjenje zašto ministar vanjskih poslova dolazi baš vojnim avionom.

Kao ministar odbrane BiH, moja dužnost je da štitim ustavni poredak, zakone i interese Bosne i Hercegovine. Zbog toga sam donio odluku da ne odobrim ovaj let, sve dok se ne osigura potpuna transparentnost i poštovanje naše države.